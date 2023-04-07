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Tam bir sivrisinek üretim merkezi

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Tam bir sivrisinek üretim merkezi
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesi köylerinden bir vatandaşımız, ülkede ilkbahar aylarını yaşadığımız bugünlerde sivrisineklerin artış gösterdiğini söyleyerek bunun en büyük sebebinin insanların ta kendileri olduğunu söyleyerek bize gönderdiği bir foto ile sitemini paylaştı.
Duyarlı vatandaşımız, fotoğraftaki görüntüye dikkat çekerek “İşte köyde bir traktör römörkörü. Yağan yağmurlardan içi su dolunca sivrisinek üretim merkezine dönüştü. Ondan sonra hep beraber sivri sinekler yedi bizi diye de şikayet ediyoruz” diyerek bunun yanlış olduğunu vurguladı.
“Değerli köylüler, evinizde veya avlunuzda, üstü açık yerlerde su birikmesine fırsat vermeyin veya üstü açık kaplarda su biriktirmeyin” diyen duyarlı vatandaşımız, açık su biriktirilen kaplar veyahut alanların mutlaka kapatılması gerektiğini sözlerine ekledi.
 
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