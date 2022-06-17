banner762
banner815
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
6 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
7 0
 
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
13 0
50 0
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
29 0
Elektrik kesintileri devam ediyor
Elektrik kesintileri devam ediyor
31 0
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
27 0
banner797
banner854

Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş

banner476

banner825
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı büyükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz son aylarda yürütülen çalışmalar neticesinde 100 günde süt üretiminde 100 ton düşüş olduğunu belirterek bu konudaki sitemlerini aktardılar.
Hayvancı vatandaşlarımız Tarım Bakanlığı’nın, İmalatçılar Birliği’nin ve Hayvancılar Birliği’nin süt pazarını rahatlatmak maksadıyla hayvancıyı küçültme politikası meyvelerini vermeye başladığını savunarak “Mart 2022 de 480 ton günlük çiğ süt üretimi borsa ve bir tona kadar destekleme politikalarıyla Haziran 2022’de 380 tona geriledi!” dediler. Hayvancı vatandaşlarımız kendi tahminlerince bu başarı 200 günde 200 tona ulaşarak süt üretiminin Eylül’de 280 ton günlük üretime gerileyeceğini iddia ettiler.
“Bu durumun buralara gelmesinde emeği geçen herkesi ve her kurumu ayakta alkışlayarak tebrik eder başarılarının devamını dilerim!!!
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.