Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı büyükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz son aylarda yürütülen çalışmalar neticesinde 100 günde süt üretiminde 100 ton düşüş olduğunu belirterek bu konudaki sitemlerini aktardılar.

Hayvancı vatandaşlarımız Tarım Bakanlığı’nın, İmalatçılar Birliği’nin ve Hayvancılar Birliği’nin süt pazarını rahatlatmak maksadıyla hayvancıyı küçültme politikası meyvelerini vermeye başladığını savunarak “Mart 2022 de 480 ton günlük çiğ süt üretimi borsa ve bir tona kadar destekleme politikalarıyla Haziran 2022’de 380 tona geriledi!” dediler. Hayvancı vatandaşlarımız kendi tahminlerince bu başarı 200 günde 200 tona ulaşarak süt üretiminin Eylül’de 280 ton günlük üretime gerileyeceğini iddia ettiler.

“Bu durumun buralara gelmesinde emeği geçen herkesi ve her kurumu ayakta alkışlayarak tebrik eder başarılarının devamını dilerim!!!

