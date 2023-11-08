SOSYAL MEDYANIN SESİ

Torpille istihdam da bir yere kadar tabi... Liyakatla değil torpille istihdam yaparsan ülkenin elektrik kurumunun sosyal medya postunda üçlü priz yerine ikili priz görseli kullanılır... Bu kafaya az biledir bu... Bir da yoruma da kapattılar sayfayı millet salaklıklarını yüzlerine vurmasın diye...

(Ahmet Vamık)



Öğretmenlerinizden ne zaman bu kadar nefret ettiniz?

İnsan gerçekten anlamakta güçlük çekiyor.

Öğretmen öğrencisi “Aç” diye eylem yapıyor!

Analar Babalar veliler öğretmene hakaret ediyor.

Öğretmen, öğrencisin başına “sıvalar düşer, canı tehlikede” diye eylem yapıyor,yine hakaret duyuyor.

Öğretmen “laik, çağdaş eğitim tehlikede” diye eylem yapar,

yine hakaret!

Öğretmen “sınıfta kalma olmalı. Sekiz dersten kalan çocuğumuz, sınıf tekrarı yapmalı. Geçerse ,

Çalışan öğrenciye haksızlık olur” der, hakaret duyar.

Disiplinin, çalışmanın, saygının, sorumluluğun, kuralların olmadığı yerde başarı olmaz. Bu şartlarda sağlıklı Eğitim ve öğretim hiç olmaz der, yine hakaret duyar.

Siyasiler, Öğretmenin yasaların Ona verdiği Öğrencisini “değerlendirme “ hakkını elinden alıyor, sırf siyasi çıkar uğruna öğretmeni alelade çalışan durumunda düşürüyor, veli yine bu haksızlığa itiraz eden öğretmene laf yetiştiriyor…

Kırk kişilik sınıflarda ders yapılması çok zor dedi, yine laf duydu.

Ne olmasını istersiniz Sayın Anne Babalar?

(Eralp Şerifoğlu)



YAZI YORUM

Cüce dağın tepesine de çıksa cücedir, dev çukura düşerse de devdir.

Ne alaka demeyin şimdi.

Alakası, ne dev olun ne cüce.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Harup fiyatları 10 Ekim’de belirlenmesine rağmen yarın, pazartesi, çarşamba en geç şu gün bugün nakaratları bitmeyen bir harup şiiri okunuyor...

Üreticilerin gözü aydın demek istiyorum ki inşallah bu son çarşamba olur ve alımlar başlar.

Sözde Hükümetin sözde ortakları arasında gidip gelen harup alımı meselesi arasında her zamanki gibi üreten kesimler eziliyor!

(Fide Kürşat)



DAÜ’de şu anda olanlar, yaşananlar, görüşmeler, öneriler bana aynen KTHY’nin battığı dönemi hatırlatıyor…

KTHY’nin köküne kezzap döküldü, Atlas Jet uçuruldu, umarım DAÜ’ye de rahmet okutup onu da kaybetmeyiz…!!!

(Mahmut Anayasa)

