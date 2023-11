SOSYAL MEDYANIN SESİ

Girne kacış yolu



Beylerbeyi'ni Ciklos'a bağlayan yol hakkında çok şey yazıldı çizildi. Giderek kullanıcı sayısının arttığı bu yolda sanılanın aksine, kullananların azami dikkatli ve kurallara uyması sonucu bu güne kadar kaza olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Bu arada yolun ana yola bağlandığı noktanın geliştirilmesi gerektiği konusundaki fikrim bakidir.

Aslında bu yazıda farklı bir bulgumu sizlere aktarmak istedim. Kullanıcılar yolu dikkatli kullanıyor ama maalesef çevreyi korumuyor. Belediye neredeyse her pazar yolun etrafının temiz kalması için temizlik yapıyor. Şişeleri kutuları naylonları topluyor. Gerçekten ülkeye örnek olacak bir yol olarak kalmasını sağlıyor. Ama nereye kadar?

Lütfen atmayalım. Orası ağaçlık bir bölge. Yangına bile sebep olunabilir. Atanı da yetkili makamlara bildirmekten çekinmeyelim.

Lütfen. Lütfen. Lütfen.

(Bülent Dizdarlı)





Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) hem tek zamanlı, hem de 3 zamanlı tarifelere yaklaşık yüzde 31 artış yaptığını açıkladı.

Anladınız?

200 istihdam…

Liyakatsiz bir yönetim

Kayıtsız bir hükümet…

Ödeyin

(Hüseyin Ekmekçi)



Sizi eleştiren insanlara bir bakın, bu hayatta neyi başarmışlar. Muhtemelen hiçbir şey...

Çünkü kendini gerçekleştirmiş insan sizi eleştirmez. Takdir eder. Hatta daha iyisini yapmanız için size destek verir. Yüreklendirir.

Kendi hayatına faydası olmamış insanların; sizin hayatınıza yön vermelerine izin vermeyin.

(Özcan Saygı)



KIBTEK'te yapılan torpilli istihdamlara ve usulsüzlüklere kaynak sağlayacak olan %30 elektrik zammı memlekete hayırlı olsun!

Merak etmeyin hafta sonuna kadar her şey güzel olacak, moralinizi yüksek tutun!

(Turgut Alas)



Bir “üniversitemizde” yöneticilerin öğrenci harçlarını zimmetlerine geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında vurgunun (şimdilik) 3 milyon TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Vurgunun ötesinde ise harçları toplanan “öğrenciler” ortada yok. Güney Kıbrıs’ta geçen yıl giden 21 bin mültecinin %85’i Kuzey Kıbrıs’tan geçtiği resmi rakamlarla belirtilmişti ve bunun için AB’ye şikayet dosyalanmıştı. Mülteciliğin dışında insan kaçaklığı ve kayıt dışı yaşam boyutu da var bu meselenin. Ülkemizdeki yükseköğrenimin esas sorunu da budur. Herhangi bir düzenleme (regülasyon) olmadığı için öğrenci olup olmadığı belli olmayan kişilerden eğitim adına önemli miktarlarda para toplanıyor belirli kurumlar üzerinden. Bu paralar ise eğitim amaçlı olmadığı için yükseköğrenim giderek ucuzlatılıyor, itibarsızlaştırılıyor. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan sigortalar vurgunu gibi yükseköğrenim için bir denetleme yapılsa ortaya çok vahim bir tablo çıkacak diye çok endişe ediyorum, bir yandan da bunun bir an evvel yapılmasını diliyorum.

(Orhan Korhan)





Zam üstüne zam:

KIB TEK elektrik faturalarına yüzde 30'luk bir zam daha yaptı. Zam yapmaktaki becerilerini güpegündüz yanan sokak ışıklarını söndürmekte gösteremeyen bir Kurum... Söndürülemeyen gündüz ışıklarının maliyeti vatandaşa ne kadar bindirmektedir her ay acaba?.. Ve tıknefes olmuş yorgun jeneratörleri ne kadar boşuna çalıştırmaktadır bu bitip tükenmeyen sokak savurganlığı?.. Trafiğin duyarlı şeritlerinde geceleri yanması gereken ışıklar ise nanay!.. Bu yüzden kaç trafik kazası olmaktadır, bunun çetelesini tutan var mı?.. İşte yeni okkalı zammın akla getirdiği bazı kronik sorular

(Ahmet Tolgay)