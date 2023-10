SOSYAL MEDYANIN SESİ

Salamis-Karpaz yolunda başlatılan kanalizasyon çalışması nedeniyle tıkanıklık DAÜ içindeki yollar kullanılarak çözülmeye çalışılıyor. DAÜ’lüler ve Mağusalılar haklı olarak şikayetçi. Fakat DAÜ kampüsünün Mağusa’nın iki ana arteri yani Lefkoşa ve Karpaz ana yollarının üzerine konumlandırılması ve yollarda hiçbir genişlemeye imkan tanımayacak hatta yol kenarlarının eğitim amaçları dışında cafe/restoran/dükkan olarak kiralanması da işin daha da çıkmaz hale gelmesine neden olmuştur.

Yani DAÜ ana yollar üzerinde konumlandırıldığı ve genişlemeye imkan tanımadığı için şu an belki de trafiğin en büyük sorunu hale gelmiştir.

(Okan Dağlı)



Sağlık hizmetlerinde, doktorlar eczacılar, yolsuzluklar ve skandallar .

Günlerdir, doktorlar, eczacılar ve bazı yolsuzluklar hakkında tartışmalar, iddialar, suçlamalar devam ediyor. tutuklananlar, mahkemeye çıkarılanlar, suçlananlar duyduk, basında, medyada, sosyal medyada izledik. Mahkemece

Suçlu bulunmadıkça, herkes masumdur, suçsuzdur. Kimse, kimseyi karalayamaz.

Yıllar önce, sağlık hizmetlerimizi, kamu ve özelde çalışan doktorlarımızı, hastalarımızı ilgilendiren, bir, açık oturum düzenlemiştim Halkın Sesi gazetesinde. Sağlık Bakanı Mustafa Erbilen, Dr. Altan Yavuz, Dr. Ayten Berkalp, Dr. Ata Öncel katılmışlardı. Aksaklıklar, öneriler tartışılmıştı. Şimdi, diyorum, yaşanan doktor-eczacı karmaşası da, benzeri bir oturumda ele alınıp, derinlemesine incelenemez mi, Sorunların giderilmesi için ciddi çalışmalar, araştırmalar yapılamaz mı ?

(Özcan Özcanhan)





İnsan psikolojisi ve ruh sağlığı çok değişken bir sisteme dayanır.

Öngörüsüz ve duygusallığa dayalı her yaklaşım her türlü eyleme dönüşür kaybedilen bir zaman var ki telafisi mümkün olmuyor.

Filistin İsrail’e saldırdı, İsrail misli ile cevap verdi. İlk yargı "İsrail haklı" oldu. Öldürülenler yıkılan evler bombalanan şehirler, susuzluk gıdasızlık bize "Savaşta olur "dedirtti.

Ne zaman ki çocukların kadınların çaresizliğini canlı şahit olmaya başladık "kınamaya" başladık İsrail’i.

Ama ne zaman ki hastahane bombalandı ve 500 ölüden bahsedilmeye başlandı işte o zaman öfke ve nefret duygularımız öne fırladı.

Oysa savaş başladığı anda savaşa öfkemiz başlamalıydı. Tepkimizi ortaya koymalıydık. Çok geç.

Savaştaki çocuk hayatta kalsa da geleceğe barış güvercini uçurmayacak, barış türküleri söylemeyecek. Gördükleri asla beyninden gitmeyecek. Gözünden silinmeyecek. Çünkü toprağa verilen tohum kin ve nefret olarak gelişecek intikam duygusu ile meyve verecek.

Kısaca öngörüsüz bir dünya yarattı sermaye .

Yüzyıllardır süregelen savaşlar ve bölgedeki karmaşa emperyalizmin alacağının bittiği zaman normale dönecek bu bölge.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Ortadoğu’da son on gündür yaşanan olaylarda görülen odur ki zamanında çözümlenemeyen ve askıda bırakılan çözüm ve barış arayışları daha sonraları büyük yıkıcı eylemlere yol açmaktadır.

Bu nedenle her barış arayışı ve çözüm bulma girişimi askıda bırakılmayıp zamanında çözümlenmelidir.

Yöneticilerin bundan bir ders çıkarması gerekir.

(Derviş Kemal Deniz)



Diplomasıyla kendini zeki zannedenleri ve parasıyla kendini adam zannedenleri de gördük.

Birinin çok bilmişliğinden, diğerinin ise kibrinden nefret ettim.

Neye sahip olursan ol, sahip olduğun şey seni insan yapmıyorsa,

Sonuçta kocaman bir hiçsin...!

(Betül Karayel)