SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bu yazacaklarım bütün kesimler içindir. Herhangi bir ayrıştırma olmadan ; genelleme yaparak yazıyorum. Bir tarafa çekmeyin yani.

Eleştiri yaparken herkesin dikkate alması gerekenleri yazmak istedim bugün. Yani "düşünce özgürlüğü" adı altında coşmaya gerek yok.

-Önce araştırmak sonra eleştirmek gerekir.

-Kişiliği değil ; tutum ve davranışları eleştirmek lazımdır.

-Karşı tarafı dinlemek gerekir.

-Çözüm önerisi geliştirilmelidir.

-Eleştiriden önce özeleştiri yapılmalıdır.

-Eleştiride tarafsız olunmalıdır.

-Eleştirilerden yararlanılmalıdır.

Biz yapılan eleştirilerden bize ait olanları alıp üstümüze düşeni yapmaya devam ediyoruz.

(Özcan Saygı)



Gazze ve Lefkoşa gettoları: Bu siyah - beyaz kare Kıbrıs Türkü'nün Gazze günlerini unutanlara gitsin güncel bir anımsatma babında... Gazze'nin gettolaştırılması 17 yıl önceydi... Lefkoşa Türk bölgesinin gettolaştırılması ise 59 yıl önce gerçekleştirilmişti kurşun ve boma yağmuru altında kan deryası içinde.. Filistinlilerin efsanevi lideri Yasser Arafat bir buluşmalarında Kıbrıs Türkü'nün lideri Rauf Denktaş'a "Bizim Türkiye gibi bir güvencemiz yok" siteminde bulunmuştu olanca burukluğu ile... Dua edelim ki bizim Anavatan Türkiye gibi bir güvencimiz oldu hep... Gazze gettosunda can çekişenler öylesi bir güvenceden yoksun... Allah'tan başka bir yardımcıları yokken intihar girişimleri yapıyorlar çaresizliklerini duyurabilmek adına... Vah ki ne vah!..

(Ahmet Tolgay)





Nüfusumuz kaç sorusuna "Konuşulamayacak bazı rakamlar var" diye cevap verdi Ünal abi.

Rakam dediği şey 0'dan 9'a kadar olan ve sayıları gösteren simgelerdir. Özetle nüfusumuz en az 0 en çok 9'dur. İyi ki sayı demedi, yoksa hesaplayamazdık

(Turgut Alas)



On yıl öncesine kadar savaşların zor çıkacağına inanıyordum.

Ama artık her an herşey olacağına inanıyorum.

Dünyada durum vahim.

(Mehmet Büyükoğlu)



İktidara talip olunmasın..

1. Yasal olmayan yollarla başkasının hakkını gasbederek istihdam edilenleri işten durdurmayacaksanız;

2. İstihdamların keyfi ve popülist yaklaşımlarla yapılmasını engellemeyecekseniz,

3. Peşkeş çekilen arazi ve devlet imkanlarını kullananları yargıya götürmeyecek ve takibini yaptırmayacaksınız,

4. Şeker Sigorta, Kıb-tek, KOOP ve iştiraklerindeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri yapanları ve buraları cevizcinin çuvalı gibi kullananları ortaya çıkartıp yargıya havale etmeyecekseniz,

5. Rüşvetçileri, haraçcıları, mafyatik tipleri kamuoyunda teşhir edip yargıya taşıyıp utandırmayacaksanız,

6. Eğitimdeki gerici ve yıkıcı unsurlarla mücadele edilmeyecekse ve okullar alt yapısından üst yapısına kadar elden geçirilmeyecekse

7. Sağlıkta yurttaşlara insanca hizmet verilmeyecekse ve hastahaneler yenilenmeyecekse

8. Keyfi vatandaşlık dağıtılmasına dur denilmeyecekse

9. Siyasi gelecek endişesi ile popülizm yapılacaksa

10. Tüm devlet yapısındaki Denetleme ve takip mekanizması kurulmayacaksa,

Ve daha onlarca yazacak unsur var ve bunlara dokunulmayacaksa, hesap sorulmayacaksa iktidara gelmenin bir anlamı yok

(Ahmet Muratoğlu)