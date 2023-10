SOSYAL MEDYANIN SESİ

Sigortalar battı deriz.

Boşuna değilmiş. Adamlar ağı derinden ve aileden kurdu. Cepler bayağı doldu. Her ay ekstra borçlanma emekçileri ödemek için. Yatırılan sigorta emeklileri ödemez. Oysa durum başka Dairenin baş belaları doktor ve ailesi eczacı. Biri satar sahte biri yazar sahte. Altlarında son model araçlar. Kaldıkları yerler saray gibi Malikanaler. Çaldığımız paralar umarım gursağınızs dizilir ve yutamazsınız. Zehir zıkkım olur. Zeytin ekmeğe muhtaç kalırsınız. Adalet elbette çalışacaktır. Sizler bir daha insan içine çıkamaz durumda olacaksınız . Umarım güneşi bir daha görmezsiniz. Karakteri bozuk insanlar.

(Alkan Baykent)



Sahte reçete yolsuzluğu ortaya çıktıktan bu yana neredeyse her gün doktor, eczacı, eczacı kalfası sorgulanmak üzere polis tarafından tutuklanıyor fakat şimdiye kadar siyasetten bir kişi bile istifa etmedi sağlık bakanı hâla görevinin başında, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı da.

Hadeyin be oradan , bu işler hoca eşliğinde açılış yapmaya benzemez. 24 saatlik günün her saniyesi şükran çekip meclis açılışını hayırlara vesile olsun diyerek açmakla olmaz.

İcraatla olur ve sizin yapacağınız en iyi icraat istifa etmektir. Bu gibi olaylar karşısında istifa etmek halk yanında büyük bir erdemdir.

(Hasan Mullaoğluları)



Akşam yemeğinden sonra, canım limonlu soda çekti, market evin 100 metre ilerisinde, üşenmedim gidip dolaptan aldım ödemek için içeriye sıraya girdim. Benden önce sırada üç bayan ve kasaya bakan İranlı ondan sonra sırada 2 Afrikalı erkek, içimden Allahım nerdeyim dedim bu arada içeriye Türkçe konuşan 2 bayan girdi, içimden sormak geçti, Türkmüsünüz dedim, güldüler ‘abi Azeriyi’z dediler. Ben acaba hangi ülkedeyim?

(Hasan Mahmutlar)





LANET OLSUN SİZE: Torbalar, torbalar, torbalar dolusu... Kutu kupürleri kesildikten sonra yığınsal olarak atılan ilaçlar, diğer bir deyimle suç unsurları... Bu devletin resmi ecza deposundan resmi kayıtlı ilacın onlarca kamyona yüklenerek çöplüğe atılmasını bir kez daha çağrıştıran yeni skandal... Çivisi çıkartılmış bu ülkenin saygın ve zengin elit tabakasından birçok hekimin ve eczacının imzasını taşıyan skandal... Devlet kaynakları rezilce sömürülürken, milli servetimizin arsızca yok edilmesi... Para hırsı bu ülkede artık bu boyutlara mı ulaştı?.. Refah düzeyi para sıkıntısı çekmeyecek noktalarda olanların doyumsuz hırsı ülkemizle ilgili algıları de olumsuz şekilde etkilemekte... Dünyada ve bilhassa bizim ülkemizde ilaç darlıkları yaşanırken ne bu torbalar dolusu ilaçların çöpe gitmesi?.. Atılan ilaç yığınlarının altında gizlenmek istenen suçlar hangi boyutlarda?.. Bu küresel ilaç krizinde ilaç talebinde bulunduğumuz Türkiye ve diğer ülkeler artık bize nasıl bir gözle bakacaklar?... İlaç yokluğunda ölümle dans eden hastalarımızın, varını yoğunu ilaca harcamak zorunda bırakılan dar gelirlilerimizin bedduaları nasıl göze alınabiliyor?.. İşte gündeme gelen acı sorulardan bazıları... Kahrolası hırsları uğruna bu garip ülkenin çivisini çıkartan her kişiye lanet olsun...

(Ahmet Tolgay)