SOSYAL MEDYANIN SESİ

SOSYAL MEDYA NOTCUKLARI

Ders yılı başladı... Elbette grevlerle.. Sıralanan gerekçeler var -ki bir çoğunda haklılık payı var - ama grevin gerçek nedeni nedense söylenmiyor... Öğleden sonra ders mi olur Allah aşkına! hele de orta eğitimde.. saat 10.00'da ders varsa gel okula 09.50'de.. 12.00'de ders bitmişse hop atla arabaya bay bay... Nereden çıktı bu öğleden sonra işi! Bunun özel dersi var, dershanesi var.. Bas grevi da tamamdır.. Çocukların eğitimi mi? Kimin umurunda!

ÖNEMLİ NOT: Lütfen işine dört elle sarılmış olan azınlıktaki 'gerçek' öğretmenlerimiz üstüne almasın..

Kıbrıs Cumhuriyeti kontrolündeki bölgedeki AB seçimlerinden sorumlu idareciler galiba gene tuhaf işler peşinde! Malum, AB parlamentosu seçimlerine bir yıldan az kaldı. Bu yüzden güncellenmiş seçmen listeleri de tekrar gündeme geldi. Biliyorsunuz geçen seçimde ilk olarak 104 bin olarak açıklanan Kıbrıslı Türk seçmen sayısı, gizli bir manevrayla 70 binlere indirilmişti. Efendim çünkü bazı Kıbrıslı Türkler güneyde yaşamalarına rağmen kayıtlarını güneye yapmışlarmış falan denilerek seçime üç hafta kala yaklaşık 30 bin kişinin kayıt yenilemesi istendi. Benim de adım ilk listede yoktu. Sağolsun AKEL ilgilenmiş ve bir kaç hafta içerisinde insanların bir kısmına ulaşmaya çalışmış ve kayıtlı sayıyı zar zor 80 bine çıkartabilmişti. Tabii hala daha 25 bine yakın, son seçmen listesinden kayıdının silindiğinden habersiz seçmen vardı ve dolayısıyla seçim günü bazıları sandıktan geri gönderilmişlerdi. Neyse efendim, aradan 4 yıl geçmiş bir baktık Kıbrıslı Türk seçmen sayısı yine 83 bin diye açıklanmış. Demek ki hala daha seçmen listesine kayıdı olmayan 20 binin üzerinde Kıbrıslı Türk seçmen var. Ama açıklamalarda bundan söz edilmiyor. Bu yüzden herkes kayıdını yine de kontrol etsin diyorum ben çünkü “Özgür bölge"nin idarecileri, bir bakmışsınız ki el çabukluğuyla adınızı silebilirler! AB Parlamentosuna bildirilir...

Ben görüyorum da, BM ve AB görmüyor mu?



Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıs cumhuriyeti günü! Resmi törenler ve askeri geçitle kutlandı, resepsiyonlar düzenlendi. Ne garip, acı ve çelişkidir ki, yabancı misyon temsilcileri de bu resepsiyonlarda törenlerde yer aldı. Hiç biri, çıkıp da, 1 Ekim de mi kuruldu, ilan edildi Kıbrıs Cumhuriyeti, yoksaaa...16 ağustos 1960’da !" Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinde, tam üye olarak kayda geçmesi, resmen tanınması, 1 Ekim değildir demedi. Bu tarih, neyin nesidir . BM Güvenlik Konseyince kabul görmüş Kıbrıs’ın , ikinci ilanı tarihi midir ? Neden, De facto dur, Dejure değildir, UDI (unilateral declaration of ındependence- tek yanlı bağımsızlık ilanıdır" kabulümüz OLAMAZ itirazında bulun muyor ? Status quo- statükoyu onaylıyor. Öyleyse, KKTC de bir UDI’dır ve onu da kabul etsinler.

BM ve AB , AYRIMCILIK, diskriminasyon ve çelişkiler, çıkarcılığın merkezidir, kırallığıdır. Yuh olsun be ! yarın, Rumlar, 1 ekim değil de, 1 Nisan - (1955 EOKA nın kuruluş ve faaliyete geçtiği) tarihdir derse şaşmayınız.

BM imiş. Güçlüler kulübü, çıkarcılar ortaklığı...ama, Sn.RecepTayip Erdoğan ne dedi, dünya 5 den oluşmaz. Yani, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyeden oluşmaz.

Cumhuriyetin yüce Meclisi açıldı.

Buyurun yüce Meclise hitap edin ve hepiniz "Nerden Buldun Yasası" yapacaklarını söylesinler.

(Hüseyin Cumaoğlu)