SOSYAL MEDYANIN SESİ

Hazırlık ödeneği 25/1985 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Öğretmenler Yasası’nın 100. maddesinde belirtildiği üzere öğretmenin yasal hakkıdır. Bir lütuf bir hediye değildir.

Öğretmenlikte 25. yılıma girdiğim bu sene de her yıl olduğu gibi; okulum için sınıfım için gelişen ve değişen programlara göre sınıfımı hazır hale getirmek için elimden gelen her şeyi yaptım yapmaya da devam ediyorum.

Bu benim ve diğer tüm meslektaşlarımın yasayla belirlenmiş hakkıdır.

Haaa belki sayın bakan öğretmenler günü için bize ekstra ikramiye verecektir o zaman bu hediye olur. Ama kendisinin yasal olarak öğretmenine ödemekle yükümlü olduğu hazırlık ödeneğini bir lütuf yapıyormuş gibi davranması hiç hoş olmamış.. Şiddetle kınıyorum...

(Müge Beşer)



Eline mikrofonu, telefonu geçiren kamu emekçisine saldırıyor.

Kamuda işe gitmeden, işe gitmiş gibi kabul edilerek maaş verilen var mı? Var.

Kamuda işe gidip iş yapmayan var mı? Var.

Kamuda işe gidip işini doğru düzgün yapmayan var mı? Var.

Kamuda işe gidip işini düzgün yapan var mı? Var.

Kamuda işini yapmayana, işe gitmeyip maaş alana, işini doğru düzgün yapmayana karşı yasalar var mı? Var.

Bu yasaları uygulaması gereken amir, müdür, müsteşar, bakan var mı? Var

Peki bu yasaları uygulaması gereken amir, müdür, müsteşar, bakan uygulamazsa sadece kamu emekçisi mi suçlu olur?

Kamudaki çöküntü her geçen yıl daha da kötüye giderken, kamu emekçisini suçlamak, bunu düzelt(e)meyenlerin kendilerine ya da birilerine fayda sağlamak amacıyla, bu çöküntüye bilerek göz yummalarının gözden kaçırılmasına, yardım etmek demektir.

(Salih Erşangil)



Balık Baştan kokar;

Açık açık sen ihaleleri kaldırırsan, elden alım yaparsan, sayıştay raporunda açıkça yolsuzluk yapıldı dedirtirsen, Bali tutan herkeste, bal yalamaya başlar. 4 yılda bazı bakanlıklarda 7 bakan onlarca müsteşar değiştirirsen, yine olacağı bellidir. Eczacı ve Doktorların bu işte yalnız olduklarına inanmıyorum. Çünkü bu fatura ,reçete ve barkotların kontrolü nerde yapılır.? S.Sigorta kurumunda, kim yapar ? O bilgisayarların başında kimler var? Adam görmüyor mu ? X eczaane ve Y doktor ayda 80 _ 200 _ 120 reçete yazıyor .Z eczane ve n doktorda 6000 yazıyor .bunu bilgisayar başındaki yetkili memur görür ve onaylıyorsa bu bende ??? işareti oluşturur. Polis arkadaşlar gerekeni yapar herhalde!!!.

(Ünsal Özbilenler)



Bu memlekette,

Gerek siyasi, gerek iş insanı,

Bazı insanların, hangi yüzle insan içine çıktıklarına şaşarım.

Hele,

Onlara yalakalık edenlere daha çok şaşarım.

Nasıl bir topluluk olduk?

(Ülker Fahri)