SOSYAL MEDYANIN SESİ

Hayır, öyle G, böyle G, kitle mutluluktan havalara uçtu.

Zanneden da bilimden icattan havalara uçacayık artık.

Halbuki yapacağı iş gene aynı hızlı internetle.

▪︎ Instagramda güzel kızları ve modelleri takip etmek.

▪︎ Eltinin kaynının görümcesi akşam hangi meyhaneye gitti, ona bakmak.

▪︎ Sahte hesap güzel profil fotosuna "çok güzelsiniz bayan" yazmak.

▪︎ Sıçındırık haber sitesinin hangi burçlar daha büyük memeli haberini tıklamak.

▪︎ Anaokulu Akadaşları adlı Messenger grubuna günaydın demek ve komik video paylaşmak

▪︎ WhatsApp grubundan partimizin başkanının demecini paylaşın komutunu yerine getirmek.

Bunlar 1.5 G ile da olmaz mıydı?

Siz de yeni hızlı internetle kitlenin neler yapacağını yazabilirsiniz.

(Cenk Özdağ)



Arkadaşımla bir restoranttayız. Makarna sipariş etti. Yani “ magarına bulli. Fiyatı 250 TL.” Biz 5 kişilik bir aileydik. Babam bizi bir maaşla büyüttü. Dışarıda para verip makarna yemek bana göre günah! Ismarlansa bile yemem.

(Eralp Şerifoğlu)



Dur durak yok. Nereye kadar sürecek ...Basın haberlerine göre , yaklaşık 700 kişilik kapasiteli, Mrkezi ceza evinde, 900 e yakın mahkum bulunuyor. Gayri sıhhi şartlar mevcut. Veee, her gün yenile mahkemelerde hapislik cezası alanlar da geliyor. Diğer yanda, özellikle Nijeryalılardan oluşan, ülkeye nasıl girdikleri belirsiz, veya bilinen , (RÜŞVET VE Kaçak göçmen, insan kaçakçıları vasıtasıyle) ne oldukları belirsiz- turist mi, öğrenci mi, tarım mevsim işcisi mi- dolaşıyor etrafta serbestçe. Tesadüfen yakalananlar olunca öğreniliyor vaziyet. Bu gidişat nereye kadar sürecek ? Yok mu sınırlayıcı otorite, yasalar ? Son model arabalarda caka satanları da görünce , insanlarımız lanet ediyor, bunlar nasıl girdi ülkeye, nerede bu kadar bol para bulabiliyorlar, kirası yüksek olan evlerde nasıl barınıyorlar . Bir de, 4-5 kişinin olması gereken bazı evlerde yabancı nüfus sayısı 10-15 hatta 20 olabiliyor. Denetleyen ??? Temizlik, sağlık, sıhhat vs. kontrollar uygulaması gerekenler nerede ? Kaldıkları mahallelerde verdikleri huzursuzluk da bobasto. Şimdi bunları yazdım, konunun vehametini vurguladım diye, "ırkcı, faşist, yabancı düşmanı..." ilan da edilebilirmi?. Önemi yok. Kendim , ne kadar insancıl olduğumun farkındayım. Beni , başkalarının nasıl gördüğü anatema, düşünmeye değmez. Ülkemin, halkımın refahı, huzuru ve güvenliğidir beni en fazla ilgilendiren. En fazla da gelecek yeni nesilin. Boşuna, gitmiyor, kaçmıyor gençlerimiz yabancı diyarlara. İşsizlik, kayırmacılık, partizanlık, bir de yabancı akını umut bırakmadı ki gençlerimizde ! Uyuşturucu,-kadın ticareti, hırsızlık, kavga döğüş, , dolandırıcılık almış başını gidiyor, küçücük KKTC de. .Bir , yeni hapishane daha yetmeyecek., O nedenle 2 veya , mevcutların kapasitesine göre ciddi hesaplar yapılmalı, proje ve plan hazırlanmalı. Hayırsever ülkelerden, BM ve AB den de finansman sağlanmalı. Borçlanılmalı demiyorum, çükü geri ödeyecek gücümüz ve imkanlarımız da yok. Ağlarım halimize. Ya siz !!!

(Özcan Özcanhan)



Son günlerde çok güzel sesli bir müezzin okuyor ezanı. Uzata uzata, tam makamında. Ama maalesef bu güzel ezan okuyuşundan bir türlü mutlu olamıyoruz. Doya doya dinleyemiyoruz bu muhteşem yorumu!. Ses gene çok açılmış ve o güzelim ses metalik ve çok rahatsız edici bir şekilde tüm Kıbrıs'ı namaza davet etme yerine korkunç bir ses kirliliğinin tahakkümü altına almış durumda. Bu işi çok yazdık çizdik daha önce. Şikayet ettik gerekli yerlere. Bence burdaki sorun sanırım ses mühendisliğinin yani merkezi yayındaki teknik konuların imamların yönetimine bırakmamızdan kaynaklanıyor. Bu işi çözmek için önerim, ezan yayınının imamların elinden alınıp çevre dairesinde bir ses mühendisinin kontrolüne verilmesidir yoksa millet dininden soğuma aşamasına gelmiş durumda. Benden söylemesi!!!

(Mete Hatay)

