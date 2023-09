SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bir ‘devlet büyüğümüz’ 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında barışın yanı sıra “hak, hukuk, adalet” de dilemişti.

KIB-TEK’tek için yapılan şaibeli sınav ile alınanlarla, sınavsız ‘direkt’ alımlara bakınca ‘ne hikmetse’ hep sizin partililerin, örgütlerin, bürokratın eşi, dostu, nişanlısı vs vs

Yine motto “hep bizim çocuklar olsun da gerisini bit yesin” yaklaşımı

Evet...

Hak, hukuk, adelet olsun da, memleketin çocuklarının tümüne olsun...

Aksi bu sözler yüzünüzde hep sırıtır.

Tabii yüzünüz kaldıysa...!

(Aral Moral)



Sen yapabildin mi hiç?

Bayrağını en yukarı çekerken el oğlu,

Ses tellerini yırtarcasına haykırdın mı İstiklali ?

Ve o anda gözyaşların bir şahlanışın notaları gibi

Akıp gitti mi yanaklarından.

Yapmadın, yapamadın değil mi?

O zaman başını öne eğ ve saygı duy.

Başka da bir şey beklemem senden

(Bülent Dizdarlı)





Belki maçı birlikte izleyecek, hep birlikte sevineceklerdi…

Belki motive olacaklar, hedef büyüteceklerdi…

Kim bilir, belki de on yıl içerisinde onlar da Avrupa şampiyonu olacaktı…

Unutma, unutturma, hesap sor..!!!

(Mahmut Anayasa)



Kıb-Tek artık halk değil, aile şirketi !

Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Oğlu ve Gelini her ikisi de,

Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Oğlu,

Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Damadı,

Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Nişanlısı,

Emekliliğine 10 yıl kalmış Gençler (!) ve daha nicesi...

Toplam 149 kişi bugün KIBTEK'de iş başı yaptı...

Aranan şartlar mı?

UBP / DP / YDP Üyesi olmak veya,

UBP / DP / YDP Üyelerinden oluşan Ailelere mensup olmak!

(Yusuf Avcıoğlu)