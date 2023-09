Tüm dünyada yerel yönetimler ulaşım için alternatifler yaratır.

Bisiklet yolu,ambulansa özel yol,motosiklet yolu,otobüs yolu,tren ve yayalar için kaldırım.

Dünyada hiçbir belediyede kaldırım üzerine araba park edilmez,önlemi alınır,hele ağaç hiç edilmez.

Bizde kaldırımlar görsel bir yapıya sahiptir sadece.İşlevsel özellik taşımaz.Arabada park edilir kaldırımın ortasına ağaç da dikilir.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Çok merak ederim bu ingilizce çeviriyi gördükten sonra uluslararası görüşmelerde ,ikili görüşmelerde bizimkilere ne söylerler da bizimkiler ne anlar bakayım.Bunu hiçbir yetkili görmedi mi yahu yada yapan şirket kimse hiç mi kontrol etmedi. Rezil olduk gene

(Ceran Tunalı)



Kıbrısın Güneyinde son haftalarda tırmanışa geçen göçmenlere karşı saldırılar farklı ülkelerde de göçmenlere karşı yapılan saldırıların bir örneğini teşkil ettiğini görürsünüz.

Her ülke vatandaşı kendi etnik kültürünü tehlikeye atan göç olaylarına doğal tepki gösterir.

Ancak Kıbrısta bu saldırılarla beraber düşünülmesi gereken farklı bir konu daha vardır. Zaten Kıbrıslı Türkleri de ilgilendiren bu konudur.

Güneydeki gazetelerin doğru mantıkla olaya bakanlarının yorumlarına bakıldığında bu saldırılarda hükümetin de önemli bir rolü olduğu söylenmektedir. Bu konuda genel kanı Güney Kıbrıs hükümetinin halkı üzerinde kökeni Rum olmayanlara karşı gerekli toleransı gösterme bilincinin gelişmesi ile ilgili hiçbirşey yapmadığıdır.

İşte bu kökeni Rum olmayanlara karşı toleranslı olamama durumu Kıbrıslı Türklerle ilişkilerde de kendini göstermektedir.

Dikkat edilecek olursa Güneyde yapılan saldırılarda kullanılan slogan Kıbrıs adasında Yunan kimliğini tehdit eden göçmenleri içermektedir.

Bu durumda kökeni Yunan olmayan ve yüzyıllardır Kıbrısta yaşayan Türkler de aynı kategoride değerlendirilmektedir.

Neden değerlendirilmektedir ?

Çünkü Güneyde Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında dünyaca tanınan sözde devlet aslında kuruluşunu sağlayan anayasasının temelini bir tarafa bırakarak bir Yunan devleti olduğunu her yerde açıklamakta, ve adanın bir Yunan adası olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısı ile halk da bu mantıkla eğitilmektedir.

1960 yılında ortak olarak oluşturdukları devlette Kıbrıslı Türkleri yok sayan bir zihniyetin attığı tohumların verdiği ürünün bundan daha iyi olmasını bekleyemezsiniz.

Yukarıda bahsi geçen milletler ve dinlerin ortak yaşayacağı ve birbirine tolerans göstereceği bir ortamın oluşamaması Kıbrıs Rum liderliğinin kendi içinde 1963 ve sonrasında yaptıkları daha doğrusu ektiklerinin neticesidir.

Kıbrıslı Rumlar bu durumdan rahatsız iseler ve doğru bir yönde ilerlemek isterlerse Kıbrıs adasında 1960 ta oluşan ve işgal ettikleri devletin bir Yunan devleti değil bir Türk Yunan ortaklığı olduğunu adanın da Yunan adası değil Türk ve Yunanlılara ait olduğunu da halklarına açıklamaları gerekir.

(Derviş Kemal Deniz)



Yorum yapmak üzüyor beni.. Yeterince , çokları tarafından yapılmıştır. Yazılanlar ne Türkçe ne de İngilizce gramerine uymaz. Gülünçtür. Kim hazırlamışsa, belki de, okkalı para ödenmiştir. Ercan Hava Limanına yeni bir skandal hazırlanmıştır. Yuh be ! İyi ki üzeri kapatılmış, daha sonra da kaldırılmış.. Ammaaa, olan da olmuştur !

(Özcan Özcanhan)



Paris'te kişisel scooterlar dışında şirketler tarafından kiralanan scooterlar yasaklandı! Gerekçeler tehlike yaratması,ortada bırakılması özenli kullanılmaması… 4 ayrı şirket tarafından sağlanan scooterlar farklı ülkelere yönlendirilecekmiş.. Bakın orası Paris..yani yolların kalitesi ..Yayaların araçların bisiklet ve scooterların rahat rahat sürülebileceği alanların,yolların olduğu bir başkent.. Lefkoşa ne de Kıbrısın bu tarafı buna hazır değil.. Trafik allem gallem..Kurallardan tınmayan garip bir güruh araç kullanıyor can güvenliği Allaha emanet diyeyim!!Scooter kiralama işinin uygun olduğunu kesinlikle düşünmüyorum.. Araç trafiğine bile uygun olmayan yollarda insan canına kast etmek olur!!

(Bala Kayadelen)



Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullardaki ders kitaplarında yapılan değişikliklerin veli ve öğretmenlerin tepkileri nedeniyle yeniden güncellenmesi yönünde çalışma başlatılacağı açıklamanız çok yerinde. Ateşe barutla yaklaşmamakta fayda var…



Sn. Erhan Arıklı, şimdide sosyal medyaya el attınız. Anlaşılan ülkede aleyhinize konuşacak insan olmaması için çalışacaksınız. Ancak unutmayın ki yasaklar daha çok delinir…



Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı uhdesinde dün başlayan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan yürüyüşe halkın ilgisi oldukça iyiydi. Bu arada en iyi yürüyen aranızda herhalde Cumhurbaşkanı Tatar oldu…



Sn. Bülent Günkut, yıllardır sizin organizasyonunuzda gerçekleşen Miss Kuzey Kıbrıs ile Bay Kuzey Kıbrıs yarışmalarından birini daha başarıyla sonuçlandırdınız. İnşallah seçilen kişiler ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir…



Sn. Murat Şenkul, yaptığınız festival ve Kaşgar Bölgesi projesi için yapılan eleştirilere verdiğiniz yanıta bakılacak olursa, Girne Belediyesi’nin bütçesinden para bile çıkmayacak. İnşallah hedeflerinizi tutturabilirsiniz…



Sn. Orhun Karagözlü, takımınız Lefke’nin sezona başlamadan sorunlarla boğuşması ve teknik direktörün istifa etmesi bu sezon için iyiye işaret olmasa gerek. Siz ne dersiniz?