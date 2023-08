SOSYAL MEDYANIN SESİ

KIB-TEK Özelleşsin diyenlere söylemek isterim özel olan gsm operatörlerinin hali ortada her ay dünya para veririk çoğu yerde çekmediğinden fellah gibi wifi şifresi dileniriz. Çözüm özelleştirme değil. Özelleşse bile gene düzgün hizmet alamayacağız daha rezil olacak çünkü bizde özelin denetimi olmadığından, tüketici hakkı olmayacak buda bizi ezilmeye mahkum bırakacak.

1-Molde Norveç takımı ve sahada yedekler dahil hepsi Norveçli.Norveç dünyanın hayat standartları en yüksek ülkelerinin başında gelir.2-Galatasaray Türkiye takımı ve sahada 4 oyuncu dışında hepsi yabancı Türkiye’nin hayat standartları ise Norveç’le kıyaslanamayacak derecede düşük.Toplumsal gelişimle alakalı ilginç bir anekdot bence.Bir ülkede milyonlarca insan açlık sınırı altında yaşarken milyonlarca dolar ödenen bu kadar yabancı oyuncu insan olan vatandaşlarının vicdanını rahatsız etmiyor mu?

El - Sen genel sekreteri Ahmet Tuğcu 'ya mesajım var 24 Agustos 2023 tarihinde katıldığı genç tv programında söz verdiği gibi KIBTEK"İN elektrik faturalarını kim ödüyor, aylık ne kadar elektrik parasi geliyor her ilçede elektrik dairesi var klimalarda hiç kapanmıyor aklıma takıldıda..şu faturalarınızi bir yayınlayında vatandaş olarak görelim

Pile'de yaşayan Türkler, Rumlar gibi insanca evlerine gitsin diye yol yapmak istedik ya, Güney komşularımız çok içerlemiş belli ki; bize sağladıkları elektrik akımını kesmiş!.

İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir demişler... Elektrik santralleri patladığı zaman aylarca bizden aldığı elektrik akımını erken unutmuşlar demek ki!

Tatar’ın gülmesine bakmayınız siz.. Huzuru iyice kaçtı. Çaktırmamaya çalışıyor. Haksız da değil. Pile olayı, Hükümet ve Başbakanın durumu, UBP de Taçoyun başkaldırması, yarıda kalan bitirmeyi bekleyen projeler, halkın pahalılıktan şikayetleri, yangın felaketleri, Zamlar, eleştiriler fırtınası ! Dayan dayanabilirsen...

BU HALKA KIYMAYIN EFENDİLER-

Kıbrıs Türk Halkı Dünyadaki en saygın Kurtuluş Savaşlarından birini vererek özgürlüğüne kavuşmuş ve Devletine sahip olmuştur.

Bunu elde edene kadar Bu Halk Katliamlara uğradı, aç susuz kaldı, yıllarca büyük sıkıntılar çekti. Tam özgürlüğün tadına varacakken bir Elektrik sorunu çıkardınız ve Yaşamı Halka zehir ettiniz.

Böyle bir sorun yoktur. Türk Yüzer Santralları Ülkemize yeteri kadar ve yarı fiyatına elektrik vermeyi teklif ediyor.

İç sorunlarımızı halledene kadar bu gemilerden elektrik alınız ve Halkın içine düştüğü kaosa son veriniz.

Mecliste ve Hükümette bu öneriyi empoze edecek akıllı insanlarımız yok mu?

Kaosun sebebi olarak Rum tarafını göstermeye çalışmayın, çok gülünç olursunuz.

Rum Devletinin bize elektrik verme konusunda hiçbir mecburiyeti yoktur.

Başka alternatif yaratana kadar Türk Gemisinden ihtiyacımız olan elektriği alınız.

Bu fedakar Halka kıymayın EFENDİLER.

(Hasan Özbaflı)