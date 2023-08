SOSYAL MEDYANIN SESİ

Nasıl yani????

"Bizim yetkililerin sürekli kamuoyuna "yol yapımı devam ediyor, hafta sonu olduğu için yarım gün çalışılıyor ama devam ediyor" diye açıklama yapmış olmalarına rağmen BM Güvenlik Konseyi basın açıklamasında "KIBRIS TÜRK TARAFININ YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI DURDURMASINDAN VE ORADAKİ PERSONEL VE EKİPMANI GERİ ÇEKMİŞ OLMASINDAN MEMNUNİYET DUYDUĞUNU" vurguluyor! Pile-Yiğitler yol yapım çalışması durdu mu? Personeli ve ekipmanı geri mi çektik? "

(Aral Moral)



Benim oğlum görme engelli, 21 yaşında ve biz 21 senedir bu denizi kullanıyoruz, önceleri Malibu idi şimdi ise Di Mare. Neden bu denize geliyoruz? Özer burayı ezbere biliyor ve burda kendini özgür ve güvende hissediyor, beni tanıyanlar bilir gözümü Özer’in üzerinden hiç ayırmam ama burda ben de dinlenebiliyorum , sahildeki arkadaşlar sağolsunlar olabildiğince Özer yönünü kolay bulabilsin diye önde ve hep ayni yerde şezlong ayarlamaya çalışarak hep yardımcılar. Malibu döneminde hele son dönemde burası pislik içinde ve atıl durumdaydı. Sonra sahipleri satmak istedi ve Hüsnü Falyalı burayı alıp muhteşem bir yere çevirdi. Biz yıllardır yaz tatilinin çoğunu Karpaz’da ve denizde geçiririz, her gün ücret verip girmek bütçemizi sarsıyordu ama oğlumun huzur ve mutluluğu ve güven içinde olması herşeyden önemliydi. Bir gün Hüsnü bey Özer’i farketti ve kesinlikle ücret alınmayacak talimatı verdi. Özer duyduğunda inanılmaz mutlu oldu, kendine değer verilmesi her gün karşılaştığımız bir olay değildi. Engelli park yerlerine bile parkedilip engellileri engelleyen bir zihniyetin yaygın olduğu bir ülkede. Di Mare ‘de etrafımı gözlemliyorum, her zaman iyi niyet ön planda, çalışanlar bölgenin çocukları, mutlular. Birçok engelli bireyi hiçbir mecburiyetleri olmamasına rağmen ellerinde taşıyarak denize sokuyor çalışanlar. Club Di Mare ‘ye ücretli giriliyor, eminim yeteri kadar bütçem yok deseniz Hüsnü bey size yemek bile ısmarlayacak kadar güzel bir yüreğe sahiptir. İyi ki burayı bizim insanımız Hüsnü Falyalı aldı. İsterseniz 2 adım ötedeki İsrailli birinin sahip olduğu denize girmeyi deneyin.

(Hanife Gardiyanoğlu Babagil)





Lefkoşa'da veya başka şehirlerde, para vermeden oturup kendi yaptığımız kahveyi içebileceğimiz, kendi sandüvicimizi yeyip veya kitabımızı okuyabileceğimiz sandalye sayısı nedir? Bilen var mı? Böyle bir statistik var mı?

Şehirler özel işletmelerin mi? Halkın da canı çektiğinde gidip hiç kimseye sandalye parası ödemeden oturacağı yerlerin olması gerekmez mi? Hani sahiller halkın ya aslında şehirlerde de kamusal alanların olması gerekmez mi?

Her düzenlen “meydan” aslında özel işletmelerin hizmetine sunuluyor.

Yok bu bunun bir sonu

(Özgül Ezgin)



Pile olayı ile ilgili olarak Kıbrıslı Türkleri sorumlu tutan BMGK’ne birileri söylesin; Kuzeyde iki tür insan var. Bir grup bırak şirolarla BM’ye saldırmayı TC’den izin almadan tuvalete bile gidemez, diğeri ise BM’ye saldırmayacak kadar akıllı ve ülkesini seven insanlar. Esas sorunu ve sorumluyu hâlâ görmezden gelen BM, senin de rondellan!

(Hasan Ulaş Altıok)



Yapmayın be kardeşim

Dün sosyal medyada ne hükümet bıraktınız ne bakan, öldük bittik açız diye acitasyon yorumları attınız sosyal medyaya.

Bu gün balkan turundan resim paylaşıyorsunuz.

Kaç kişiyiz veya kaç kişi kaldık bu adada.

Bu sosyal medyada hiç gizlinden anlamaz.

(Hüseyin Cumaoğlu)