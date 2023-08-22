SOSYAL MEDYANIN SESİ

Meğer Mesele ne imiş??

Mesele sadece Pile halkının insan haklarıyla alakalı değilmiş.

Meğer AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti daha önce ayni statüde olan tampon bölgede Pile -AYNAPA, Pile -OROKLİ ve TROLLİ yolunu yaparken bu bölgelerde var olan taşınmazları istimlak - kamulaştırarak inkişafa- inşaatlara açarken bizim BM teşkilatı hiç gocunmamış. Tanpon bölge statüsü ile hiç dikkat çekmemiş, arabalarını Rum yetkililerin önüne engel koymamış.

Sadece Pile Türk halkının insani talepleriyle Arçoz- Pile yolunu engellemek için fiziki müdahaleden çekinmemiş.

Meğer mesele buymuş.

(Eşref Vaiz)



1963 işgal ve istilası devam eder, Anayasa mahkemesi başkanı Alman YARGIÇ Forsthof gitti gideli anayasal bir KIBRIS Cumhuriyeti bizsiz ortada yok iken, BM nin o ucube, demode 4 Mart 1964 kararı da sırıtırken oluyor bunlar hep!

1974 ü unuttular.... BAFA Limasol kadar Türk askerinin önünde direniş yoktu, gemilere binen Yunanistana kaçardı.... Şimdiki tankların asfalt yola ihtiyacı olmadığı da AŞİKAR iken, bu BM nin sadece taraflı bir işgüzar YAĞCI olduğunu isbatlar ancak....!

Üstelik da, BM nin Maraşta, Daü bölgesinde epey rehine bıraktığı bir ortam varken!

2015 Nejdet hoca muhtardı... İhtiyaç oldu kktc Karayolları kendi armalı RHA ları ve üniformalarımızla ile Pileye gitti yollarını yaptı ve döndü, hiç de sıkıntı yaşanmadı, tıpkı KIBRIS Rallisi Türk etabı da YİĞİTLER burcu altından başlayan ralli PİSTİNİ yaptığı gibi, Çetinkaya sahasında da sıkıntı yaratmaları, Pile YİĞİTLER yolu yapımında da ayak sürümleri tam bir fiyasko, saçmalıktır....!

60 yıldır ambargoluyuz ve hiçbir insani ihtiyacımıza bu Rum Yunan FİNANSLI UN çözüm üretememiş tir, işe yaramadığı aşikardır... Kktc ve ara bölgede bu ateşkes ortamında YASAKLANMALARI, KOVULMALARI ŞART OLMUŞTUR....!

Zaten iki kesimin ekonomileri sürdürülebilir eşit olmadan bir çözüm beklemek abdallık değilse nedir, varsın adını da siz, koyun!?

(Hasan Nihat Erduran)



Dönüp dolaşıp aynı kısır döngüye kendimizi hapsettik. İnsanoğlu zekasını kullanıp ayni döngüye 2.kez girmez ilerler diye biliyorum ama bizim toplum çok tutucu, ilerleyeceğine, yaşama farklı zenginlikler katacağına aynı noktada durmayı tercih edenler çoğunlukta ,

(Emine İnsay)



Birileri kuzeye kaçmaya çalışırken durdurulup dayak atılıyor, diğer taraf ise bunu özür olarak göstererek tüm Karpaz'ı boşaltıyor. Yıl 1975. Bugünlere böyle geldik ve aynı rövanşist ruh galiba yine hortladı...

(Mete Hatay)



Zengin olmayı değil,

Mutlu olmayı öğreniniz.

Böylece sahip olduklarınızın fiyatını değil

Kıymetini bilirsiniz.

(Hasan Karas)

