Ledra Palas oteli yanındaki geçiş noktasındaki Türk ve Rum barikatları, beklenmedik bir anda açılmıştı. Ne Rum tarafında nede Türk tarafında bilen yoktu, herhangi bir hazırlık da yaşanmamıştı. Sürpriz açılışı, bizzat T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan gerçekleştirmişti. Bizim kapıdan, Rum geçiş kapısına kadar yaya yürümüştü. Hemen , iki adım gerisinde, vardım. Rum barikatında görevliler şaşırıp kalmışlardı. Orada geçmek için bekleyenler de bağrışarak alkış tutmuşlar ve Yasu yasu diyorlardı. Erdoğanı tanıyanlar, kalosto kiriye erdoğn diyerek alkış tutuyordu. Tercüme ediyordum. Ne diyorlar, hakikat mı tercümrlerin diye sormuştu bana Sn Erdoğan . Evet efendim, elbette dedim. Yaklaştı Rum görevlileri ve halkı selamladı geridöndük...Çok geçmeden Rum tarafından halk akın etmeye başlamıştı. Tam 20 yıl önce, böyle bir gün. Çok da iyi yapmıştı . Bakarsınız, 14 Mayıs seçimlerini kazanırsa, Sn. Erdoğan, bütün kapıları da açtırır, barikatları kaldırtır. Bunca yıldır mevcut durumdan nemalananlar elbette beyenmeyebilir. Ama, eminim, halkın büyük çoğunluğu , bütün barılatların açılmasından yanadır. Şimdi yaşanan tıkanıklıklar sıkıntılar da giderilmiş olur.

(Özcan Özcanhan)



Maraş’ın tüm yollarını açmaya iradeniz var mı? Varsa hemen tüm yollarını, araç trafiği dahil, hemen açın. 49 yıl geçti o günden bugüne. Orada yaşayanların çoğu doğdukları, büyüdükleri yerleri tekrar göremeden büyük bir özlem içinde göçüp gittiler. Kalanların çoğu da henüz evlerinin olduğu, oyun oynadıkları sokaklara ulaşamadılar. Çocuklarını, torunlarını oralara götürüp doğdukları kentle yüzleşemediler. Hiç olmazsa geride hayatta kalan bu insanlara ömürlerinin son deminde bu iyiliği yapın. Herkes evinin, bahçesinin, işinin olduğu sokağa ulaşabilsin. Siz de bir işe yaramış olursunuz bu arada. Sahi var mı böyle bir gücünüz? Ya da iradeniz? Sizi bekliyoruz, Maraş’ın tüm kapalı yollarını ve sokaklarını açın, hemen şimdi! Ersinler, Metinler, Genareller, sizi bekliyoruz, hade…

(Okan Dağlı)



Niye boykot etmezler?: Tükettiğimiz elektriğin yarısını üreten AKSA… Şu müzmin AKSA karşıtları neden AKSA üretimini boykot etmezler?.. Mesela günde 12 saat elektrik almasınlar, şalter kapatsınlar, karanlıkta ve enerjisiz otursunlar!… Böyle yaparlarsa "cebimizden ödüyoruz" dedikleri AKSA'ya da paralarını kaptırmamış olurlar!.. Varsın kaptıran kaptırsın paracığını!.. Şaka bir yana, öyle bir durum ki, Anadolu’dan gelen suya karşı çıkanların şimdi Anadolu suyunu şarıl şarıl bol keseden kullanmalarına aynen benzer…

(Ahmet Tolgay)



Bugün Kıbrıs'ta karşılıklı geçişlerin başlamasının 20 yıldönümü... Ben kapılar açıldıktan üç gün sonra kadim dostum Adnan Bayraktar ile geçmiştim ilk kez. Çok kabalalık olduğunu, Kıbrıslı Rum mecmuların geçenleri defterlere not aldığını bir de Makarios Caddesi'ne vardığımızda hissettiğim o Avrupai havayı hatırlıyorum dün gibi...

(Vasfi Çiftçioğlu)



Bugünün çocuğu olsam… bu kadar belirsiz bir geleceğim olduğunu bilsem… çıkar okur muydum o şiirleri?! Hayır!

Bu coğrafya çocuğuna iyi davranmıyor, iyi bakamıyor! Ezberlenmiş laflarla, günlerle de olmuyor malesef güzel, güvenli bir gelecek!

Umarım çocuklar… güzel, güvenli, hak odaklı bir geleceğiniz olur! Kara bulutlar dağılır üzerimizden…

(Yetin Arslan)

