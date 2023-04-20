SOSYAL MEDYANIN SESİ

Hergün birçok kapıdan geçeriz.

Bazen sağa döneriz bazen sola.

Bazı kapılar var makam kapısıdır. Makam denince kapıda sekreteri memuru var.

İçerde bir masa telefonlar. koltuklar bilgisayarlar karşıda bir televizyon. Koltukta birileri mutlaka oturur. Arkasında iki bayrak.

Ya seçilmiştir, ya atanmıştır, ya da sınavla gelmiştir.

Hiç farketmez. Sonuçta bir makamdadır.

Kimisi halkın nabzını merak eder halk için ordadır. Kimisi koltuğu koruma uğruna şartlara uymaktadır.

Kimisinin kapısı hep açıktır güler yüzle karşılanırsınız, kimisi seni kapıda bekletmekle görüşmemekle kendini ağır abi sanır.

Kısaca birgün gelir sivil hayatın içinde bulur kendini herkes. Koltuk yok memur yok makam yok. Ama en önemlisi selam vereceği insan yok.

Ne demişler "nice koltuklar var üstünde adam yok,nice adamlar var altında koltuk yok"

Bence makamı koltuksuz kalacağınız günlere göre kullanın.

Bu devirde kimse şah değil padişah değil. Döner dolaşır 4 yıl alamadığınız konuşmadığımız bu halk önünde etrafında el bağlar dil dönersiniz. Kalıcı vatandır, hancı topraktır size sadece birgün unutulmaya mahkumdur yolcusunuz.

(Hüseyin Cumaoğlu)





Arkadaşlar, sterlin bu, 25 olur, 35 olur, 40 - 50 bile olur.

Elin ecnebi para biriminin birlik ve beraberliğimizi bozmasına izin mi vereceğiz?

Hem de en çok dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu kritik günlerde.

Gün dış güçlere prim verme günü değildir.

Sağlığımıza dikkat edelim.

(Cenk Özdağ)



Vatandaşın umuru mu? Hayır… Siyasetçi yıpranır mı? Hayır. 5 kere daha tarih verse, beş kere daha takdir edecek insan çok…

Böyle böyle yozlaşacak, siyaseti değil, siyasetçiyi en önemli araç gördüğümüz sürece yerin dibine batacağız.

Sorun Erhan beyde değil, sorun hakim olan sistemde…

Çağdaş demokratik falan… hikaye…

Böyle sisteme, böyle siyasetçi…

(Hüseyin Ekmekçi)





“Fakirleşme” demeyelim de ”tasarrufu öğreniyoruz” diyelim;

“Nüfus patladı” demeyelim de “kültürel çeşitlilik” diyelim…

Onu bunu bırakın da ”gözümdeki ışıltıyı görüyor musunuz” diyen çıkmadı henüz ben ona şaşıyorum!

(Nazar Erişkin)





Askeri uçakalanı kuzeyindeki koy halka açık tek noktamız, mahalleli kullanır... Arsa açılmadan inşaatlar başladı... Sn Kaymakamı ve belediye başkanımızla konuştuk, bölge halka kapanmamalı, arabalar denize ulaşmalı ve projede kanalizasyon olmalı... Deniz dibinde havuzlu villalar, ama halk temiz deniz bulamayacaksa, eksik olsun...!

Hafta sonu kazıp bıraktılar, denize inmedi araçlar....!

Hayatı kolaylaştırmak varken, zehir etmenin ne manası var...!?

(Hasan Nihat Erduran)





Üretilen malların toptan alım ve satımını, üretilen yere en yakın halden yapmayan veya üretim yerinden en yakın hale getirmeyen Asgari ücretin iki katı

Yani Yeşil Irmaklı üreticinin malı, uzak olduğu için Gazimağusa Bandabuliyasına gelmeycek?

Alikko dediğinden " B'amma ciddi-ciddi, ciddisiniz?"

(Hüseyin Garip)

