SOSYAL MEDYANIN SESİ

Spor fonuna düşen kaynak; 250 milyon TL. Piyango, kazı kazan geliri de eklersek…

Bu ülke sporuna ne veriyor bu devlet?

Tesis?

Okul sporları?

Bireysel sporculara destek?

(Hüseyin Ekmekçi)



Güzel. Çok güzel. Böyle devam.

Vallahi bravo. Yiğidi öldür hakkını teslim et.

Ben gördüklerimden bahsedebilirim.

Mehmetcik. İskele, Mağusa belediyeleri gerçekten yaz gelirken çevredeki ot temizliğine özel önem veriyor.

OT deyip geçmeyin. Çevre felaketlerin en önemli sebeplerinden biri. Yangın sinek böcek haşarelerin yuvarlanıp çoğalmalarının önüne geçilmiş oluyor.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Bumu yani U16 amacı birbirinin ağzını burnunu kırmakmı bumu geleceğimiz bizler bunlar için mi uğraşıyoruz geleceğin gençleri bunlarmı ktff sesleniyorum en ağır cezayı vermenizi istiyorum örnek olsun yazıklar olsun ya neyi paylaşamıyoruz sporu bile kavgaya dönüştürdük birşey yazmayım dedim ama dayanamadım artık şampiyon olmuşuk küme düşmüşük neyin derdi bu bu nasıl bir sporcu ahlaksızlığı tüh sizin sporcu ahlakiniza aldığınız egitime yazıklar olsun gerçekten geleceğin gencleriymiş sizden hicbirsey olmaz yazık size eğitim veren insanlara yazık gerçekten

(Tayfun Köksal)



Gündem: CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy Metin Feyzioğlu'nun, Büyükelçilik misyonuna uygun olmayan işler yaptığını öne sürerek gündem oluşturdu ve TC Büyülkelçisinin gündemine müdahalede bulundu... Bize ait olması gereken Kıbrıs gündemlerine neden bakmayız?.. Crans Montana yıkımcısı Nikos Hristodulidis'in sandıktan çıkmasından bu yana gerginlik tırmanmakta, devasa yaftaları da asılan "Kıbrıs - Eoka - Enosis - Yunanistan" ekseninde kışkırtıcı, ırkçı ve yayılmacı fanatik açıklamalar yapılmakta, Kıbrıs'ın tümüne el koymak adına en teknolojik silahlanmayla donanarak Türkiye'nin de, KKTC'nin de canına okunabileceği hayalleri açıklanmaktadır... Silahlanma ve militarizm programları da tetiklenmiş şekilde geliştirilmektedir... Ekonomik ambargolar uygulamadaki çağdışı yerini korurken Rum tüketicilerin KKTC'ye geçişlerini durdurabilme adına planlar yapılmakta... Ana muhalefetimiz CTP'nin sayın genel sekreterinin bunlarla da ilgilenmesini boşuna mı beklemekteyiz?.

(Ahmet Tolgay)



Skorboard ihalesini sonuçlandırana kadar, "Blokedeki Para Suyunu Çekti"

Yok döviz bizi bekleyecekti..

(Niyazi Nizam)



Şampiyon melekler Gazimağusa kapalı yüzme havuzu

Lions Garden, R.R. Denktaş KÜ-KON_sarayı civarında; olimpik bir havuz; bodrumlu ve en az 2 kat otoparklı....Deniz'den deniz suyu alıp devir-daim yapan, denize kadar kurulacak olan bir boru ağı sistemi... Çatılar; havuz binasının+otoparkın tamamen solar sistem olacak şekilde dizayn edilmeli....

(İsmet Ezel)

