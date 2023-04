SOSYAL MEDYANIN SESİ

Yeni havayolu şirketi 'FLY KHY'nin İstanbul-Ercan uçuşuna davetliydim.

Gitmedim!

Teşekkür ettim ve nezaketle reddettim.

Gitmedim çünkü…

Bugünün Türkiye’si demokratik bir ülke değildir, insan hakları ve özgürlüklere saygı yoktur, o nedenle de gerici zihniyete “ilk uçakla geri döneceksin, seni içeri almıyoruz” duygusunu yaşatmak istemem.

Gazeteci dostumuz Ulaş Barış gitmiş.

Hem de davetle…

Hem de görev için…

O’nu da almadılar ülkeye ve ilk uçakla geri gönderdiler.

Aysu gibi, Başaran gibi, Ali gibi…

Türkiye'yi yöneten zihniyetin korku toplumu oluşturma tasarısı ve Kıbrıs’a yönelik hegemonya gösterisinin son mağduru Ulaş oldu.

Kıbrıs sevdalısı, tertemiz bir adam…

Ulaş’ı mı cezalandırdı Türkiye’yi yönetenler, kendilerini mi rezil ettiler dünyaya yeniden?

(Cenk Mutluyakalı)



Aslında ülkemizdeki önemli sorunlardan biri de çok fazla boş işlerle veya küçük işlerle veya gereksiz şeylerle uğraşan insanlar olmasıdır.

(Ahmet Özsoy)



Doğuş Derya görevden alamadı, doğru düzgün sorgulamadı TV ve basında ve adam halen görevde... Kiliselere iftarlara vs’lere izin denetim yetkisi var var Belediye bşk sanki da suç işledi....!

LABAluba dan ibaret! Komisyonlarda kiminle mesai yapar, gayrı meşru olduğunu iddia ettiği hükümet le mi? Bu kadar fanatizmle iktidar yollarına tıkaç olursunuz ancak.... Tahammülsüzlük faşizm boyutunda!

(Hasan Nihat Erduran)



Portakal ağaçlarda kalmış.... Haberlerde gördüm.. Haftalardır LTB açık pazar yerinde , kilosu 15 TL den aşağı düşmedi. Sayın üreticiler ve satıcılar, lütfen ucuzlatınız da, ağaçlarda kalmasın, tüketici de bol bol alıp yemek imkanı bulsun. Bakınız, çilek, 100 liradan başladı, 70-80 e düştü. Bu gün ise, kilosu 50 liradan, müşteriye sunuldu. Keşke daha da ucuzlatılsa da tüketici bayram etsin. Ama, olmaz. Tezgahlarda, her tarafta bu gün inanılmaz derecede çilek vardı pazar yerinde. Düşürülebildiği kadar düşürünüz, eriyip çürüyeceğine vatandaş yesin.. Şimdi portakal ve çileğin en bol olduğu zaman. Veriniz herkes yesin ve sizlere sonsuz dualar etsin.

(Özcan Özcanhan)



Her zaman aynı terane

Her zaman aynı nakarat

GMB batıyor

DAU batıyor

Rahat olun da batmazlar

Siz şeherde batanlara sahip çıkın

(İsmet Ezel)