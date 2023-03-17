SOSYAL MEDYANIN SESİ

BBC haberlerde gördüm. Kanarya adalarında, ahtapot üretme çiftliği kuruluyormuş. Özel tanklarda yetiştirilecek. Öldürüp satışa arzedilecek. Ama, öldürülürken acı çektirmemeleri lazımmış "bu çok zeki hayvanlara". Buzda veya çok soğuk suda öldürlmeleri yerine acı çektirmeden öldürme yolu bulunmalıymış. Dünya nelerle uğraşıyor ! Bizler?

(Özcan Özcanhan)



Türkiye'den sağlanan kaynakla Lefkoşa Taksim Sahası muhteşem şekilde sportif faaliyetlere hazır duruma getirildi... Ama atıl kaldı orada maalesef... Neden mi?. Faşist, ırkçı ve ambargocu Rum'un kışkırtmasıyla BM Barış Gücü bu sahaya girişi çektiği utanç telleriyle engelledi ve birkaç efelenmemize karşın o tellemeden bu yana dünya kadar paranın harcandığı o tesis atıl durumda... Gençlerimiz girip antrenman bile yapamıyorlar orada... Bu BM'nin marifeti... AB'nin marifeti ise KKTC sınırları içinde bulunan Koruçam Maronit köyünde sözde barış adına açacağı işbirliği merkezi töreninde hiçbir KKTC yetkilisine söz hakkı tanımaması... Gel de öfkelenme... Ama o rezillere değil... KKTC'nin egemenlik haklarını kullanmaktan imtina eden bizim KKTC yetkililerine... Biz böyle ezik davrandıkça Rum ırkçılığının elinde oyuncak olan BM ve AB egemenlik haklarımıza tecavüzü bakalım daha nerelere taşırlar...

(Ahmet Tolgay)



Strasbourg’dayız…. Avrupa’nın ve parlamenterlerin nabzını tutmaya hazırız.

Annan Planı döneminde ateşli hayırcı olan bir sşyasi görüşşn temsilcisi DIKO’lu Mavrides, “bugün olsa plana yakın bir çözüme evet demeye hazır olduğunu” söylüyor!

Çözümsüzlüğün en azından bütün taraflara kaybettirdiği gerçeği artık çok daha somut görünüyor!

(Aysu Basri Akter)



Dr. Fazıl Küçük End. Meslek Lisesi. Okulum! Deprem testleri sonucunda en riskli ve deprem de ilk yıkılacak olan okul.30 yıl göz gördü, dil söyledi, dinleyen olmadı. Ya deprem olsaydı? Vicdan var mı yüzleşecek!

(Eralp Şerifoğlu)



Gerçekten Şubat ayından beri Türkiye insani neler yaşıyor böyle.. Sanki bir el dokundu ve bugüne kadar makyajlanan iktidarın tüm açıkları ortaya dökülüyor.. Önce deprem şimdi sel.. İlahi Tanrım acı artık o halka.. Gerçekten ne birşey yazmak ne birşey konuşmak isterim.. Korkunç dönemler acılar.. Allah yardımcıları olsun.. İçim acıyor...

(Bala Kayadelen)



Yine yanmış vatandaşın yüreği,

"Bürokrasi ile uğraşmak zor" diyor.

"Kusura bakmayınız ama, sürekli, aramalarınız taciz oluyor.

Arabamız yok, yerinde inceleme yapıp, size görüş veremeyiz.

Hey gidi günler hey.

İki lira Belediye Emlak Vergisi taksitini, tahsil etmek için;

Belesbitciğiminan İskeleden, Tuzlaya giderdim.

Üstelik Cumartesi, mesai sonrası.

Adamın teklifi öyleydi.

"Cumartesi ödenirim, gel iki lirayı al"

(Hüseyin Garip)

