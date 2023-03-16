SOSYAL MEDYANIN SESİ

Deprem bir doğa olayıdır kader da denilebilir ama iyi insan olmak bir tercih işidir. Tercihini iyi insan olmaktan yana kullanan tüm iyi kalpli dostlarıma selam olsun. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak herşey...

(Emin Özkalp)



KKTC dökülüyor. Yağmur gecikti. Yağardı Yağmazdı, yağmaz derken, dün gelen yağmurlarla gökten bereket yağdı. Ammmaaa, çadırları, bazı yerleri sular bastı. Alt yapı yetersiz. Ormanları hastalık sardı. Çam ormanlarını kurtlar kurutuyor, tüketiyor. Pahalılık almış başını gidiyor Tüp gaza 30 TL zam- 285 oldu. Uzaktan eğitim, çadırlarda eğitim derken, ne sağlıkta ne eğitimde ne ulaşımda ne bilmem nerede hayır kalmadı. Beceriksiz, çıkarcı yöneticiler elinde KKTC çöküyor. Grevler, gösteriler, protestolar kapıda, yakında. Halkı, nutuklarla, hamasetle, ninnilerle uyutmak, başlıca görevi ve hedefi oldu hükümet edenlerin. İşsiz gençler ülkeyi terkederken, iktidardakiler, yakınlarına, eşe dosta, uyduruk tayin ve terfiler yaratıyor. Ana muhalefetin eleştirilerini, feryatlarını ciddiye alan yok. Ne diyelim ? Ne olacaksa halimiz, çıksın falımız ! Bakınız, depremimiz de oldu. Allah, sonumuzu hayır eylesin, bizleri, kimseye muhtaç etmesin. Ünlü, diyanet işleri sorumlumuz ile geliniz, hep birlikte duaya sarılalım.

(Özcan Özcanhan)





Yüzleşme moda ya! Mesela 5.300 TL Yoksulluk maaşı alan ve aç yaşamaya mahkum edilen insanımızla yüzleşmeye yüzü olan var mı?

Ya da Utanan!

(Eralp Şerifoğlu)



Maaşlardan kesinti yapılmasını istemeyenleri ,sendika ve muhalefet millet vekillerini bir anda düşman gibi göstermeye çalısanlar her nedense tasarruf ve yardımların neden önce hükümet giderlerinden azaltmalar yapılarak örnek olmaları gerektiğinden bahsetmeyip hükümeti eleştirmiyorlar sen hergün yandaşlarını işe alacak yeni yeni danışmanlar atayarak bütçeye yeni kamburlar ekleyeceksin ben yaparım ben keserim zihniyeti ile halka EMRİVAKİLERLE dayatmalarla orman kanunları ile süresi belli olmayan bağış adı altında soygun yapmak isteyeceksin yok ağam bağışın bağış olması için önce halkının onayını alacaktın miktarını kişinin belirlemesini sağlayacaktın önce uçaklar yolcularımızı ücretsiz taşıdı deyip sonrada bu yardımlarla yolcularımızı taşıyan uçaklara borçlarımızı ödeyeceğiz demeyeceklerdi yani yalan söylemeyip inandırıcı olacaklardı o nedenle bende kesintiyi kabul etmiyorum

(Salih Kermeoğlu)



AB VE Maronit patentli skandal: Maronit köyü olarak bilinen KKTC beldesi Koruçam'da AB tarafından Cuma gün açılışı yapılacak olan işbirliği merkezi töreninde hiçbir KKTC yetkilisine konuşma hakkı tanınmadı. KKTC yetkilileri devlet hizmetinin her türlüsünü verdikleri oradaki töreni ve konuşmaları tribünden mi izlemeli?.. Ne oluyoruz?.. Orası KKTC sınırları içinde kurtarılmış bölge mi?.. Eşit egemen devlet niteliğimizin gerekleri derhal yerine getirilmeli ve KKTC'yi dışlayarak yapılacak olan bu tören yasaklanmalı... Eğer bunu yapmazsak "Eşit egemen devlet" savunmamızı bir daha ağıza almayalım...

(Ahmet Tolgay)

