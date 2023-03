SOSYAL MEDYANIN SESİ

Çam kese böceği tüm adayı sardı

Birkaç haftadır, özellikle çevreci arkadaşların sosyal medya üzerinden feryadlarını okuyor, bir şeyler olmasını bekliyoruz. Ama pek olacak gibi değil. Üstelik bir yangından sonra bile bazı çam ağaçlarının filiz atma ihtimali varken, çam kese böceği saldırısına uğrayan bir ağacın böyle bir şansı olmadığını bile bile…

İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz ? Güneyde de durum çok farklı değil. Larnaka bölgesine gidenler görmüştür. Yol boyunca koca koca ağaçlar kurumuş vaziyette. Resmen orada da bir doğa katliamı var.

Adamız bu gidişle oksijen kaynağının çoğunu kaybedecek. Bir şeyler yapmak gerek.

Bence görev artık Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da … Hemen muhatabına konuyu açmalı ve birlikte ilgili komiteleri devreye sokmalıdırlar.

Belli ki birlikte bilgi paylaşımı ve mücadele yapılmazsa Kıbrıs kaybedecek.

(Bülent Dizdarlı)





DURUMLAR: Belli olmuştur ki, "dayanışma" adına maaşlardan kesinti yapılması tasarısına ana muhalefet partisi ile bu partinin uydusu sendikalar klasik gerekçeleriyle yaptırımcı engel ve tepki koyacaklar... Dayanışma adına bir utanç tablosunun ortaya çıkmaması için hükümetin seçenekler düşünmesi gerekir... Anlaşılan o ki, ana muhalefetin ve sendikaların organizasyonuyla büyük bir çoğunluk maaşlarına dokundurtmayacak... Gönüllü olanlarımız da etkilenmeye çalışıyorlar... Peki hükümetin dayanışma tasarısını beğenmeyenler kendi örgütlü dayanışmalarından bir kaynak yaratabilecekler mi?.. Hiç kimse bunu beklemesin...

(Ahmet Tolgay)



Ülkemiz yolsuzluk ve rüşvette dünya da üst sıralardaymış. Ne büyük gurur! Yapacağın tek şey 30 yıldır ülkeyi yönetenlerin ve çevresindekilerin servetlerine bak, bir de dönüp cebine bak. Anladın?

(Eralp Şerifoğlu)





Gençler Türk Maarif Koleji'nde Tatar'ı topa tuttu:

1) Külliye inşaatını niye durdurup parasını depremzedelere vermiyorsunuz?

2) Göç eden gençleri bu ülkede tutmak için ne yapıyorsunuz?

3) Müftüyü neden görevden almıyorsunuz?

Bravo gençler...

(Hasan Kahvecioğlu)



Hani var ya sözde hayvancılar birliği, ki kendi gruplarındaki şahsi işleri için uğraşan, hani neredesiniz küçükbaşın hakkı olan kulak paraları ödenmedi niçin sesiniz çıkmaz sizlere oy verdik seçtik hakkımızı savunasınız bumudur sizin adamlığınız.

(Cemal Uluşan)



Asma yaprağı 450 TL imiş, bir yaygaradır gider.

Halbuki unutuyoruz eskilerin meşhur sözlerini:

Yaprağı turfanda seven fiyatına katlanır.

Yaprağı buldunuz, ucuzunu ararsınız

Yoksa öyle değil miydi bu sözler?

Neysa, uysa da söyledim uyumasa da söyledim.

(Cenk Özdağ)



Detoks Zamanı

Size ve huzurunuza hizmet etmeyen her şeyden, fazlalıklardan, toksik ortam ve kişilerden arınma zamanı. Bedensel, ruhsal, duygusal, zihinsel. Sizi yoran her şeyi bırakma ve kendinizi onurlandırma zamanı. Başkalarına göre değil size göre. Gereksiz eşyalar, bir türlü giymediğiniz dolapta yer işgal eden elbiseler, sahte arkadaşlar, yalancı sevgiler, sevdalar...

Kibarca salıverin.

Sizin de çiçek açma zamanınız. Halihazırda bahar da gelmişken.

(Öztül Özerdem)