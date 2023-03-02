SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ülkemde yaşanan gereksiz tamamen zaman kaybı olan gündem dışı bütün tartışmaların sona erdirilmesi; ve yönetimden sorumlu herkesi, gelmesi ihtimal olan ve ne gün olsa gelecek bir felaket için hazırlıklı olmak için çalışmaya tüm enerjilerini bu ÇOK sevdiğimiz ülkeye harcamaya davet ediyorum.

KKTC'nin adını değiştirmek nereden çıktı? Denktaş Bey hayatta olsa ne derdi? Gelecek nesillere kaç devlet adımız olduğunu mu miras bırakacağız yoksa nasıl bir devlet??

Bugüne kadar kaç binanın sağlamlığı test edildi?

Bizde de ihtiyaç günü geldiğinde Kızılay çadır ve 2.el kıyafetleri satışa çıkaracak mı?

Bizde de konserve yiyecekleri satacaklar mı?

Bizim Kızılayımız zor günlere hazır mı?

Odaklanmamız gereken onca konu varken devletin adının değiştirilmesi tartışması gerçekten çok abes.

(Emine Sütçü)





Başbakan Ünal Üstel az önce yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 1500 afetzedenin ülkemize geldiği bilgisini paylaşırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy geçtiğimiz hafta açıkladığı verilerde ülkeye gelen afetzede sayısını 3800 olarak belirtmişti.

Kime inanacayık ?

(İsa Tabak)





"Devletin isminin değişmesi gerektiği" konusu üzerine, söylenmesi ve sorulması gereken önemli noktalar var.

"En üst akıldan" duyup bir şeyler söylemeye çalışan "alt akılların" bir kaç ezber cümleyi sürekli tekrarlaması yerine neyin hedeflendiğini, bunun altını nasıl dolduracaklarını söylemeleri gerekir.

(Aral Moral)



Sosyal Sigortalar Dairesi

Sayın sigortalılarımız, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren özel hekimler tarafından düzenlenen reçetelerdeki ilaçlar eczanelerden temin edilirken,

1- sigortalının veya eczaneden ilaçları temin edecek olan birinci dereceden yakınının telefon numarasına

2- SMS aracılığı ile doğrulama kodu gönderilecektir.

3- Telefonunuza gelen doğrulama kodu eczacınız tarafından sisteme girildikten sonra reçeteleriniz işlem görecektir

Memleket potansiyel hırsız ve dolandırıcı.

Sigortanın parası yemek isterler.

Önlem alıyorsunuz değil mi?

Ya sigortalılar da çalışanlara çip takılıp,

Maaşlarını hak edip, etmedikleri konusunda onay isterlerse n’olacak?

Üstelik almadığı ve ileride alacağı ilaçların primini önceden ve yıllarca ödemelerine rağmen, çıkarılan zorluğa bakınız.

(Hüseyin Garip)



Mimar Sinan ve günümüz:



Mimar Sinan’ın yapıtlarının halâ sapasağlam ayakta durduğu deprem eleştirmenlerinin ikonik vurgusu oldu… İyi de kardeşim, eleştirilerinizin tam olabilmesi için Mimar Sinan’ın yapıtlarının yüzyıllardır istisnai bir özenle ve dakik restorasyonlarla korunduğunu da vurgulayınız bari… Korumasız mimari olmaz... Mimar Sinan'ın çimentonun ve betonarme demirinin icat edilmediği bir dönemde iş tuttuğu, Ispanağın içindeki demir kadar bile demir kullanmadan sözde beton ormanları yaratan acımasız paragözlerin ayrıca bize anımsattığıdır... Öylesi bir mimarın eserlerinin güncele ders ve örnek olabilmesi adına titizlikle korunması da mimarlık sanatının vefası ve sorumluluğudur tabii ki...

(Ahmet Tolgay)





Helallik isteyenler önce kişilerin üstünlüğü yerine Hukukun Üstünlüğünü ve Adaleti tesis edecek. Devlet kurumlarına tarikata göre değil, liyakata göre atama yapacak ki afetler felaket olmasın. Önce Adalet…

(Mehmet Ekin Vaiz)

