SOSYAL MEDYANIN SESİ

Mühendislikten hiç anlamam bilmediğim konuda yorum da yapmak istemem ama çocukluktan beri hep duyduğum ve bildiğim birşey var ki Kuzeyin Rumdan kalma kullanılan en sağlam ve en güzel 2 binası biri Girne'de diğeri Mağusada'dır. Her ikisi de (büyük oranla) Vakıflar'ın elindedir. Konum olarak da en iyi konuşlandırılmış zamanın en güzel yapılarıdır. Bunlardan Girne'deki Kamares (Kervansaray) diğeri de Mağusa'daki Laguna (Deniz Yıldızı) Apartmanlarıdır... Laguna'nın oldu bittiye getirilip yıkılması büyük bir hata olur kanaatindeyim...

(Tekin K. Birinci)





Namık Kemal Lisesi'ni inceleyecek ekiple okula giden mūsteşar OAB Başkanına "söyleyin ailelere okul tamamdır" diye insan ūstū uzamanlık ūstū mūhendislik ūstū dahiyane bir söylemde bulundu OAB Başkanı Arkın abi ben söylemem siz söyleyin ailelere demiş rapor verin demiş, bu kadar ciddiyetsizdirler, neden mūsteşar umursamazdır çūnkū Namık Kemal Lisesi yalnız kaldı bu mūcadelede. Muhalefet yok, siyasiler kendisini bu mūcadelenin dışında tutuyor, ne örgūtlerden ne de muhalefet vekillerinden ses çıkıyor. Halka çağrımdır; Mağusa'daki OABleri veliler geri adım atmayın bu ūlkede yeni okul yapacak kaynak var, maaşlardan kesinti yapılsın, Gazimağusa'daki iş insanları eminim bu görevi ūstlenecektir. Bakın Akol Yenoboğaziçine yeni bir okul yapmayı taahhūt etti bravo. Siyasiler muhalefet bu mūcadeleye destek vermelisiniz

(Gökhan Öztürk)





Her gün ama istisnasız her gün İsias Otel’e hayat verenler, mimarları, mühendisleri, onay makamları… Her kimse bizlere bu acıyı yaşatanlar… Onları demir parmaklıkların arkasında çürüyünceye kadar görmedikçe acımızdan beslenecek, yargılanmaları için sosyal medya üzerinden kampanyalarımız devam edecek…

Meclis’te oluşturulan özel komite ile süreci daima gözetimde tutmak da oldukça önemli…

Yurttaşın yetmediği yerde siyaset devreye girmeli…

Bu süreç oldukça uzun olacak… Meşakkatli ve zorlu bir yol bekliyor bizleri…

(Aytuğ Türkkan)



İnsanların ayrımcılığının olamayacağı tek yer mezarlıktır. Mezarlıkta insan farkı yaratmak dinimize de aykırıdır.

Yani mezarlıklar bölümlere ayrılamaz.

(Hüseyin Cumaoğlu)



45 yıl oluyor;, Kıbrıs sorunu 44 yıl önce çözümlenmişti. BM Genel Sekreteri, Kurt Waldheim'ı , Türk Rum gazeteciler soru yağmuruna tutmuşlardı. Gerçekten Kipriyanu-Denktaş, Klerides-Denktaş, 1977 ve 1979 da- yanı, yaklaşık 45 yıl önce, "İki bölgeli iki toplumlu , siyasi eşitliğe dayalı, Federal Kıbrıs" da anlaşmışlardı, teyit etmişlerdi, Kurt Waldheımın huzurunda. Ümral Akpınar, Abdullah Azizoğlu ve ben, ilk ağızdan öğrenen Kıbrıslı Türk gazetecilerdik. Çok kez sordum, benim gibi çokları da sordu ve soruyorlar; "neden uygulanmadı , anlaşmalar neden hayata geçirilmedi" ? İki taraf, bir birlerini suçlamakla yılları harcadı. Sonunda , Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyesi de oldu. Kıbrıs Türkleri katılmadı, dışta kaldı ve kendi, "ayrı, bağımsız, egemen, eşit devletini kurdu, ilan etti" maalesef, kimse tanımadı.

(Özcan Özcanhan)