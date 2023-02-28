SOSYAL MEDYANIN SESİ

Çilek diyarı Yeşilırmak köyünde çilek üreticileri ile birlikteydik tadını çıkaralım çünkü bu yıl üreten üreticilerin muhtemelen bir kısmı seneye üretimde olmayacak, bu yıl üretilen çileğin de büyük bir kısmı seneye üretilemeyecek..24 Şubat 2023 tarihinde tavsiye edilen yaş meyve-sebze toptan satış fiyatlarına göre çilek paket 20 TL çilek kilo 60TL.. bu rakamlar neyi ifade eder derseniz aslında hiçbir şeyi ifade etmiyor.. tüketicinin tüketeceği mi, üreticinin ödeneceği mi belli değil.. ama adı üstünde zaten "tavsiye edilen"... dolayısı ile serbest piyasada alış da satış da serbest..Çilek paket 20 TL diye yayınlanan rakamın üzerinden tüccar/komisyoncu marketlere %10 indirim yapıyor ve bu indirimi de aslında üreticiden kesiyor, kendi kar payından değil! bunun üzerinden de %20 komisyon ve %3 stopaj kesintisi yapılıyor. tüm bunların sonunda 20 TL tavsiye edilen çilek paketinden üreticinin ödendiği 13,86TL oluyor.. Tüketiciye satılan ise 24-37-42 TL olarak geniş bir yelpaze şeklinde değişiyor!!Haliyle üreticiler de çilek hasadını durdurma kararı aldı ve fiyatların belirlendiği komiteye katılma talebinde bulunuldu.. Ne hikmetse komite toplanmama kararı almış bu hafta!!.. yani Türkçe meali ile "biz bildiğimizi okuruz, sizi de aramıza almayız ve fiyatları da değişmeyiz".(Deniz Solyalı)Limasol'daki karnavala Kıbrıslı Türklerinde yoğun ilgi gösterdiğini yazıyor.Hala profil resminde sonsuzluk simgesi kullananlar sayfasında karnaval resimleri paylaşıyor.Hey hayat senin ayarını bulmak ne kadar zormuş.(Hüseyin Cumaoğlu)Memleket hali hazırda zaten fıkra gibi... Kurumsal yapı sıfır, liyakat desen anlamını bilen yok... Partizanca istihdamlar ve atamalar mahkemelere bile konu olmuş durumda... Piyangoların bastığı biletlermiş, bakanların gaflarıymış falan bunlar sadece çürümüşlüğün birer halkası... Utanmazlıkları cabası... Kimisi toplumu memleketten ..kdir eder, kimisi cahillik basar, kimisi toplumu yalan haberlerle yanıldır...(Ahmet Vamık)Bugün ülkemdeki iş insanlarıyla bir kez daha gurur duydum. Gerçek manada neler yapabileceğimizi gördüm, ülkemde bu kadar büyük tesisler olduğunu, neler neler ürettiğimizi çok geç öğrendiğim için de utandım. Yabancı kanallarda gördüğüm ve hayranlıkla izlediğim bu hazır, küçük ve keyifli evlerin alası meğer kendi ülkemizde üretiliyormuş. Türkiye'deki depremzedeler için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu çok güzel bir iş ortaya çıkardı.(Selda İçer)Evet acı gelecekyıl 1970 bizim zamanımızda okuyacak olan ilkokulu bitirdikten sonra orta okula giderdi okumayacak olan sanat öğrenmek için usta yanına çırak giderdi üniversiteler açıldıktan sonra yani 1980 ler de bu iş milleti fena sardı okuyacak olan da üniversiteye gitti okumayacak olan da insanlarda zamanın yönetimlerinin adeta teşvikiyle çocuğum üniversiteyi bitirsin de bir hükümet işine girsin havasıysan bu günlere geldik ama görmezden gelinen kıbrıs türkünün ilerde kaybedeceği değerleri kimse görmedi şimdi gelinen nokta çok acı ölümüzü de dirimizi de yabancılara teslim ettik bir çoğu KESERİ eline alıp çivi çakmaya bile bilmez hükümete gelince belli bir program yok her seçilecek olan koltuğunu koruma DERDİNDE ama BATTIK sonumuzu düşünmek bile istemem bu sistem böyle çalıştığı süre bireylerin bir çoğu dört tambura 5 okka hayatını sürdürecek kalanlar ise debelenip duracak . Saygılar.(Ulus Çomunoğlu)