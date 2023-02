SOSYAL MEDYANIN SESİ

Daha da üzücü ve düşündürücü olan, nedir biliyor musunuz?

Böyle bir felaket gününde bile, resmen kıyamet gününün canlı canlı yaşadığımız bu saatlerde, yeme içme, alem curcuna ve siyasi paylaşımlar yapan insanlarımızın olduğunu görüyor olmamız!

Adlarına, İnsan denirse tabii!

(Togay Menekşeli)



Deprem uzmanlarından gelen açıklamaya göre 500 yıldır devamlı enerji toplayan ve bu sabah 04.17 de Kahramanmaraş merkezli oluşan Deprem 5 milyon 350 bin ton Dinamitin patlamasına benzer bir etki ve tahribata sebep olmuş...

(İsmet Ezel)



Güneydeki sonuçlara baktığımızda Christodoulis'in %32 ile çok büyük bir avantaj kazandığını görürüz. Mavroyanis'li AKEL ise %30'lara ulaştı. Mavroyiannis son and %6'da dolaşan Akileas Dimitriadis'in oylarının çoğunu alarak ikinci tura kalmayı başardı. İkinci turu kazanması çok zor olsa da oylarını korudu. DİSİ ise %26'yla çökmekten kurtuldu fakat ikinci tura kalamadı. Averof parti Başkanlığına devam edeceğini açıkladı ama yaklaşan parti kurultayında zorlanabilir. Anastasiadis ise sanırım Christodoulis'ten yana ağırlığını hissettirmeye başladı bile. Milliyetçi Cepheden söz ediliyor. DİSİ kurulacak hükümetten yeterli payı alırsa Christodoulis'e full destek bile verebilir. Yani yeni dönemde çok büyük bir sürpriz olmazsa Rum Red Cephesinin önderliğinde bir iktidar bizi bekliyor.

(Mete Hatay)



Hırsız lanet müteahhitler,mühendisler sorumsuz politikacılar yağma düzeni talan düzeni sorumsuz kentleşme tedbirsiz eğitimsiz bilimden bilimsellikten uzak olundukça böyle göstere göstere gelen felaketler bitmeyecek zira Tr Kıbrıs Ortadoğu aktif fay hatları üzerinde konumlanmış.. Bu şerefsizlerin en ağır cezaları alması şart!!1999 dan bu yana ne değişmiş ders mi almışız al sana sonuç!

(Bala Kayadelen)



Paketçiler... Biraz önce arabamla yakın bir yere gidip geldim. Hava çok soğuk, yağmur yağıyor, yollar karanlık, asfalt çizgileri belirsiz ve zemin bozuk, her yer su birikintileriyle dolu... On dakikalık yolda ondan fazla motorlu paket servis dağıtıcısı gördüm. Skuterciklerini bıçkın şekilde, sulara bata çıka sürüyorlardı. Ben arabanın içinde üstüm kuru şekilde üşüyorken, onlar açıkta ve ıslanmış şekilde bakayım ne kadar çok üşüyorlardı... Yahu, bu insanlar köle mi? Bir insanın bu şartlarda çalıştırılması insan haklarına ve ILO Sözleşmelerine, ülkemiz çalışma yasalarına, vicdani değerlere vb aykırı değil mi? Uzun lafa gerek yok; Bakanlar Kurulu, Trafik Tüzüğü’nde beş dakikada yapacağı bir değişiklikle paketçilerin daha güvenli ve onları soğuktan, sıcaktan, yağmurdan koruyacak araçlarla çalışmalarını sağlayabilir. Kabinli motorcuklar var, küçük arabacıklar var... İnsanlığımızı mı kaybettik be ama? Nokta!

(Mustafa Gürsel)