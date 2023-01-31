Yoksul insanımıza ayda yaşasın diye 4000 tl maaş verenler lütfetti artış verdi! Verdiğini de “Yasal Hırsızlık“ dediğim zamlarla Yoksulla birlikte asgari ücretliyi de yeniden açlığa mahkum etti. Utanan?

(Eralp Şerifoğlu)



Hristodulis - Neofitu - Mavroyannis: Gelecek ayın başlarında, Güney Kıbrısta Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bizi, pek ilgilendirmez demeyiniz. Çıkacak sonuç, kazanacak aday, öncelikle Kıbrıs sorunu çıkmazına el atacak. Çünkü, iç konular; ekonomi, sağlık, eğitim, vs. geri planda tutulur. Ondan fazla aday bulunmakta. 5 Şubat ilk turda , netice alınamayacağına göre , 12 Şubatta ikinci tur gerçekleştirilecek. Yarış, Averof Neofitu ile diğer ikisi arasında olacak. Peşin, ön yargım, AKEL in desteklediği Mavroyannis , DIKO EDEK ELAM HRİSİ AVGİ ve kilisenin desteklediği Hristodulis tarafından ekarte edilecek. Ve, ciddi mücadele Neofitu ile Hristodulis arasında şiddetlenecek. Hangisi kazanırsa kazansın, Yunanistan ile işbirliği ve dayanışma içinde olacağı aşikardır. Kıbrıs konusunda değişik, yeni bir politika izlemeleri beklenemez. Türkiye’de de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. İkinci mi, üçüncü kez mi, (hala tartışılıyor) Tayip Erdoğan , çok iddialı biçimde, yarışmaya hazırlanıyor. Kazansa da kaybetse de Ankaranın Kıbrıs politikasında değişiklik beklenemez. Yeni Cumhurbaşkanı kim seçilirse seçilsin, "Kıbrıs Milli davadır" , izlenecek yol farklı olamaz. BM Genel sekreteri Guderresin, yoğun baskı ve çalışmaları sonucu, Temmuz ayında ,Kıbrıs müzakereleri, Grans Montanada kaldığı yerden devam edebilecek mi ? Sözü edilen , "ortak zemin" bulunmadan , nasıl edecek ? Kısacası, ne Türkiye’deki, ne de Güney Kıbrıstaki seçimler sonrasında, müzakere sürecinde hareketlilik beklenemez. Kıpırdayış , BM, ABD, İngiltere, Yunanistan, Türkiye tutumuna ve Ukraynadaki gelişmeler çerçevesinde olabilir. Bir de, Kıbrıs sahasında bulunan doğal gazdan Türkiyeye de pay verilirse, işler değişebilir.

(Özcan Özcanhan)



Ehliyete, kimliğe, seyrüsefere, cümle harç, haraç, ödemeye dair yüklü zamların geri alınmasını isteyen oldu mu?

Vergi dilimleri kadar gündem olamadı mı Maliye eliyle “dilim dilim” doğranmamız…

(Cenk Mutluyakalı)



Uzlaşı sorunu: Girne Limanı'nı yönetme konusunda Girne Belediyesi ile Turizm Bakanlığı tartışıyor... Uzlaşınız kardeşim... O liman ne belediyesiz olabilir, ne de turizmsiz..

(Ahmet Tolgay)



Çığlıkçı Kıbrıs Türk halkı.

Amma oldunuz siz artık. Sadece bağırıyorsunuz.

Size ZAM verirken ZAM yapılmayacağını söyleyen var mı?

Varsa tükürün yüzüne.

Seyrusefere. Ehliyetlere, sigortaları ZAM ne için kimin için yapıldı?

Söyleyim.

Sizin için, bizim için. Bozuk yolunuz var mı, çizgimiz tabelamız yolunuz var mı, ışıksız yolunuz var mı?

Eeeee. Toplayacağız sizden parayı yolunuzu bulacaksınız.

(Hüseyin Cumaoğlu)



