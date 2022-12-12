Bu ülkede olabilmek değildir tüm mesele; bu memlekette son kuruşuna kadar, çocuklarımızın rızkına göz dikmeden vergi verebilmektir tek mesele… Bu ülkede olabilmek değildir tüm mesele; bu memleketi “çocuklarımızın emanetidir” diyerek koruyabilmektir tek mesele… Gerisi laf ü güzaf…

(Fevzi Tanpınar)



YİNE MARAŞ.

KKTC Başbakanı, yerel seçimlerden sonra Maraşın kapalı bölgesinin tümünü açacağız demiş.

Rum Temsilciler Meclisi , konuyu ele almış, oy birliği ile geçirdikleri bir karar sonrası , hem BM ye hem AB ye ve dünya devletlerine başvurmuş, "engelleyiniz, durdurunuz" demiş.

Anlayamadım gitti. Yıllardır, Maraşı açıyoruz, açacağız, açtık demekle ne kazanılıyor ? Bir mahallesini ve plajı açmak mı efelik.? BM, AB kararları var. Kesinlikle karşıdırlar Maraşın telli bölgesinin açılışına. Bunu bilmeyen yok. Siz, tanımayız biz BM AB kararlarını diyorsanız, BUYURUNUZ MARAŞI TAMAMIYLE YERLEŞİME VE KULLANIMA AÇINIZ. Atıp tutmaktan, yalan söylemekten vazgeçiniz. Siz de çok iyi biliyorsunuz, Ankara ve askeri makamlar izin veremeden , bir taş yerinden oynatamazsınız. Bırakınız efelenmeyi ve de havanda su döğmeyi.

(Özcan Özcanhan)



1963 işgal ve istilası dan beri MAĞDURUZ, Hukuk katliamı, insanlık suçu devam eder!

Sebep Yunanistan, sonuç bugün... BUNU BM görmüyorumu?

Neremle güleyim bilemedim!

KKTC de yaşayan AB yurttaşları İngiliz ler de mağdur ve direkt ULAŞIM hakkımız için bizden çok mücadele veriyorlar inanın!

KKTC de yaşayanlar HAYALET DEĞİLDİR...!

(Hasan Nihat Erduran)



DURUM GERÇEKTEN ÇOK KRİTİK!

Pazar sabahı, sıcak çörek yeylim dedik, hade Şah'a, sokaklar da tenha.

Bir de ne göreyim, açık mavili zombilerle kırmızılı zombiler sokaklarda.... O köşeden açık mavi çıkar, obirinden kırmızılı.

Meğerlim aday zombilermiş bunlar.

Sanki da Michael Jackson'ın Thriller klibindeki gibi bir sahne. Gözlerde aynı donuk bakışlar. Bir dans etmeleri eksikti, akibet onu da yaptılar. Kıyafetler janti ama.

Arkalarından turunculular da gelir korkusuyla ben anında tüydüm.

Çörek da yeyemedik bırak belayı.

Arkadaşlar durum gerçekten kritik, zomibizim katlanarak yayılıyor, amman kendinizi koruyun!

(Cenk Özdağ)



Mesleğe aşık olmaktır bizimkisi .Saat farketmez .Rakamlar ile çalışmak emek ister .Gençler ile çalışmak onlara birşeyler öğretmek insana ayrı bir zevk verir.

(Mustafa Emiroğluları)



Dünyada "Dünya Kupası" oynanırken Dünya Kupasıyla ilgili spor programı yapılmayan tvdeki spor haberlerinde yer verilmeyen tek ülke heralde KKTC'dir... Annemizin liginde ne kadar da mutluyuk... Bugun MTG yendi DTB beraber yarin Allah Kerim Ocak Cetinkaya napacak... Afferim yazın da Konifa var . Kim takar FIFA yi onlar bizi tanimazsa biz onlari hic tanimayik degil? Ne gerek var ??? FUTBOLCU SÖZLEŞMELERI NOLDU bu arada???? Yoksa FiFA yok gerek da yok sigortasiz isci calistirmaya insan somurusune devam ....

(Tekin K. Birinci)



