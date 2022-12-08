Tanıştıktan 10 dakika sonra bu hesapsız, kitapsız, karşılıksız, sevgi dolu, içten, temiz kucacığı sadece bir çocukta bulabilirsiniz. O yüzden bu dünya çocukların olmalı, bu dünya çocuklara kalmalı… Çünkü dünyayı ancak bu saf sevgi kurtarabilir.

(Özdemir Tokel)



Akıllanıyorlar mı ne ! Yorgo Grivas (Kod ismi Dighenis), EOKA lideri.

Makaros, Yorgqacis, Afksentiyu ve Ortodoks Kilisesi ile birlikte AKRİTAS (Türkleri yok etmek ve adayı Yunanistan’a ilhak için hazırlanan, soykırım planının hazırlayıcısı.

Yıllar sonra , EOKA "B" , Yunan cunta subayları ve de adamızda konuşlandırılan 950 kişilik Yunan alayı , ELDİK ile 15 Kasım 1974 de , Makarios’a karşı , elleri kanlı faşist darbeyi düzenleyen Dighenis-Grivas ı kahramanlığa ve adına müze yapılmasına, Rum meclisinde onay verilmedi. LAYIK görülmedi. AKEL partisinin öncülüğünü yaptığı bu girişim, Rum halkının büyük çoğunluğunca benimsendi.

Başta ELAM, Hrisi AVGİ, DİKO, ve EDEK ile süper milliyetçiler beğenmedi, ama, karar engellenemedi.

Grivas adına düzenlenmesi planlanan etkinliklere de halkın katılmaması istendi.

Bence, çok yerinde ve akıllıca bir karar.

Yakında, 1963 Aralık ayında, kanlı NOEL olarak bildiğimiz ,Kıbrıs Türklerini yok etmek ve Kıbrıs Cumhuriyetini gasbetmek girişiminin yıl dönümü etkinlikleri, gösterileri, eylemleri düzenlenecek. Kıbrıs’taki varlığını sonsuza dek yaşatmak, haklarını korumak yemini olan Türkler de Mücadele ve Şehitler haftası hareketleri yaşayacak.

Rum halkı, Grivas’ı ve Yunan albaylarını, değil kahraman ilan etmek, lanetlemelidirler. Suçlamalıdırlar. Kıbrıs’ta dökülen kanın ve adanın ikiye bölünmesinin nedeni olarak onları yargılamalıdırlar..

İkide birde, her yede ve platforumda, adayı " istila ve işgal etti" diye saçmalıklarla Türkleri suçlayacaklarına, gerçekleri iyice görsünler, kabullensinler ve kalıcı barış, dostluk, iyi komşuluk yollarını açmaya baksınlar. Henüz, çok geç değildir..

(Özcan Özcanhan)



Gençler kaçıyorlar ne yazık... Göç ediyor gençler birer birer... Milli masallarla hepimizi avutanların umurlarında bile değil... Çünkü kendi varlıklarını korumak uğuruna bu ülkeyi deniz ötesi sermayeye peşkeş çekmekle meşguller...

Tarih affetmeyecek hiçbirini…

İnsanlık affetmeyecek.

Kıbrıs’ı yurt bilenler affetmeyecek…

(Cenk Mutluyakalı)



'Ben yere sağa sola atayım, başkası gelsin arkamdan temizlesin' zihniyeti ile insan yetiştirdiğimiz için memleketin her tarafı çöplüğe döndü...

Kimse kusura bakmasın, köpeği koysan kaldığı yeri böyle pisletmez.

Asıl sorunu, bu sınıfın nasıl bu hale geldiğini irdelemediğimiz ve buna kökten bir çözüm üretemediğimiz sürece öğrenci sayısı kadar hademe tutsanız yetmez...

(Kemal Basat)

