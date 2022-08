Tufan bey bir haftadır harnup dalaşı içerisinde , üretici artık sayemizde harnubun fiyatını öğrendi dedi …. Sen de , toprakların da , tarımın da , insan ve doğa da tahaküm altında . İnsan özgürleştikçe gerçekten refaha kavuşur … Sömürgecin senide , senin olduğunu sandığın herşeyi de zapturatına geçirdi . Sömürgeyiz be ehendicik , sömürge … Sen , beni oraya koyun düzeni meşrulaştırayım diyorsun , hükümet meşru değil diyorsun ve sömürgecinden hükümeti meşrulaştırmak için hükümet olmayı talep ediyorsun … Özgürlüğünü kazanmadan bu yaltaklanmalarla dünyada seni kimse meşru saymayacaktır… İnsanın itibarı özgürlüktür , itaat etmeyenler özgür olur ….

Hamza Irgat



Meclis çalışır durumda olduğu sürece Belediyeler Reformu ve ona benzer Ankara talimatlı daha çok yasa geçer ve geçecek.

Bunun önüne geçme konusunda gerçekten samimi olmak mı istiyorsunuz? Gayri meşru hükümetin hareket kabiliyeti o meclisten çekildiğiniz anda biter.

Sine-i millet bu yüzden değerli ve bu içinde bulunduğumuz dönemde değişim için tek alternatiftir. Ha koltukların getirisi yüksek biz orada oturmaya devam edeceğiz derseniz de, o zaman bütün bu olup bitenlere şaşırmış veya onlara karşı direnmiş gibi yapmayın. Zira atı alan Üsküdar’ı geçer, geride de sadece meclisten geçen ve uygulamaya giren yasalarla, sizin çıkardığınız kuru gürültü kalır.

Yazık değil mi?



Özgül Ezgin



ZAMAN NASIL DA GERCEKLERİ YÜZÜMÜZE VURUYOR.

Eskiden Anadolu’dan gelip soğan ekmek yiyip inşaatlarda yatan gariplere gözler çakmak diller bıçak kesilirdi.

Şimdi onların yerini Jamaikalı, Bangladeşli, Vietnamlı, Pakistanlılar aldı. Esrar da eroin da uyuşturucu da aldı başını gidiyor.

Eskiden limanlarımızdan kot, payreks, çay sigara bavullarla taşınırdı.

Şimdi milyon dolarlar taşınıyor.

Eskiden Rumlar düşmandı.

Şimdi Rumlar ekmek kapısı ekonominin kurtarıcıları oldular.

Eskiden çarşıyı gezen turist baş tacımızdı.

Şimdi kumarhane turistleri baş tacımız.

Eskiden mafya filmlerdeydi.

Şimdi mafya sokaklarımızda



Hüseyin Cumaoğlu



UBP’li komite üyesi olsaydım Tufan Hocanın konuşmasından sonra intihar ederdim, rezil etti hepsini…

Bir b..k bilmezler, ondan vazgeçtim bir b..k bilmediklerini de bilmezler… Yasa tasarısı = Ali top at, at Ali at…

- “Bu yasa yanlış”

- “Halledeceyik”…

- “Bu madde anayasaya aykırı”

- “Halledeceyik”…

- “Metindeki Türkçe bile yanlış”

- “Halledeceyik”…



Mahmut Anayasa