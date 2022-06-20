Ben bu ülkede trafikten yetkili biri olsaydım;

İşi, KKTC genelinde sadece "Trafik Canavarları"nı denetlemek olan geniş bir kadro kurar ve bütün;

Trafik Işıklarının olduğu yerlere,

Kavşaklara, Köşelere, Sarı çizgi olan yerlere, Yaya geçitlerine, Halka açık park yerlerine, Şehir içi ana yollara, Şehirler arası yollara, Tek yön olsn yollara,Trafik Zabıtası olarak görevlendirir,

Ve...

Sarı ve Kırmızı ışıkta geçenleri,

Kavşaklarda durmayanları,

Köşe üzerine park edenleri,

Sarı çizgilere park edenleri,

Yaya geçitlerinde durmayanları,

Aracını doğru park etmeyenleri,

Sürat yapanları,

Tek yön araç kullananları,

Cep telefonu ile konuşanları,

Akıllı telefonuyla facebook'a girenleri, mesajlaşanları,

Göz açtırmadan CEZA YAZMALARI talimatı verirdim.

Ve...

TABİİ BU MEMURLARI DENETLEYECEK VE GÖREVLERİNİ YAPIP YAPMADIKLARINI KONTROL EDECEK BİR DE DENETLEME EKİBİ KURARDIM.

GÖR BAKAYIM O ZAMAN TRAFİK DÜZELİR Mİ DÜZELMEZ Mİ?

(Ülker Fahri)

Apartmanda alt komşu Rus, üst komşu Suriyeli, karşıda Pakistanlı, yanda Nijeryalı.

Mübarek apartman değil Birleşmiş Milletler binası.

(Songuç Kürşad)



Baba olmak değil mesele, baba olmayı sevmek lazım..

Babalık yaparken keyif almak, hayat boyu yüklendiğin sorumluluğun tadını çıkarmak lazım..

Çok ince bir çizgidir babalık, hem otorite hem arkadaşlık kurabilmek, ikisini de tadında yapabilmek çok zor bir iş bence.

Babalık da çok kutsal.. Hem güçlü hem başarılı olurken, çocuklarınla da başarılı bir ilişki kurabilmek özveri ve en çok da sevgi ister.

Canım babam, hayatımdaki rolün, emeğin, sevgin çok büyük.. Bize verdiğin sevgi, kurduğun ilişki çok özel, çok değerli.. Çok şanslıyım babam olduğun için, çok gurur duyuyorum.. çok seviyorum..

Bize öğrettiğin herşeyi, gösterdiğin sevgiyi, değeri şimdi de torununa gösterebiliyor olman, babalığı çok severken, dedeliğe de aşık olman tanık olabileceğim en özel şeylerden biri..

(Hazar Ecer Yumurtacıoğlu)



T.C Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "müzakere olacaksa, iki devlet arasında olcak.." demiş. Bir da, "Maraş ,KKTC toprağıdır" iddiasında bulunmuş. Buna, iş ola konuşmak denmez de ne denir ?Neden ? 1)1983 de , adanın kuzeyinde ilan edilen devleti ! ne AB ne BM ne ABD ne de hiçbir devlet tanımış değil. Keza, tanınmaması için de çağrılar-uyarılar yapılmıştır.

2) Maraş ,KKTC toprağı değildir. Maraşla ilgili BM , AB, AİHM kararları vardır. Bunlara rağmen , Çavuşoğlunun, "müzakere yapılacaksa , iki devlet arasında olacaktır" beyanatı anlamsız, boştur. Bana göre, kendi kendine gelin güveyi olmaktır. Daha önemlisi, müzakere olmayacakla eşittir. KKTC nin tanınmadığını, tanınmayacağını, engelleri görmezlik demektir. Kıbrıs müzakereleri BM kararları, parametreleri çerçevesinde olduğunu ve olacağını bilmemektir. Hem de, bir yanda, KKTC Türkiyenin bir alt yönetimidir ifadeleri mevcutkken , nasıl bir "bağımsız, egemen, bağlantısız, eşit " devletten bahsedilebilir ? Kıbrıs müzakerelerinin yeniden, kaldığı yerden başlayabilmesi için uygun zemin aranmaktadır. Ortaya atılan iddia , olasılığı sabote etmek, berhava etmektir. bunca yıldır, Türkiye ve Türk dostu, tek bir ülke bile KKTC yi tanımamıştır, tanımaya da yaklaşmamıştır. İnşallah , çıkan tanıyan olur. Ancak, bu duaya amin demek imkansız gibi."

(Özcan Özcanhan)



