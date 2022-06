"Yok artık bu kadarı da olmaz" dediğiniz noktada bile sineye çekerseniz, normalleşir ve bir sonraki eşikte o kadarından da FAZLASI başınıza gelir, bu kez hiç sesinizi çıkaramazsınız. Bugün memlekette gündemde konuşulan konulara bu gözle bir bakın lütfen...

Sevgili çocuklar ve gençler;

Sizleri, “karne” adını verdikleri o kağıt parçası ile değerlendiren bir toplumun içinde yaşamaya mahkum ettiğimiz için çok özür dilerim. Halbuki bizim bu “not” sistemini yıllar önce yıkmamız gerekirdi ama hiçbir şey yapmadık.

(Ve maalesef dönüp şu an ki duruma baktığım zaman, yakın gelecekte sizden daha birçok konuda özür dileyeceğiz gibi görünüyor.)

İnatla ve sanki yeniden keşfediyormuş gibi özgün bir kimlik arama peşindeki sinik özne, esasında yeni bir anlam ve özgünlük taşımayan bireyselliğini fark ettiği zaman sadece "herhangi biri" olduğunu anlayabilir. Eğer "Herhangi biri olduğunu" anlar ve içselleştirebilirse, işte o zaman, belki de hayatında ilk kez önyargısız ve herhangi biri olarak bulunduğu yerden dışarı doğru açılabilir, başkalarıyla dayanışma yapabilir, iletişim sorunu yaşadığıyla iletişim kurabilir. Uzaktan gazel okumaktan vaz geçebilir.

Son sahatlarda goca memlekette bula bula gözümüze Baf Sakızı battı. Gavole ne adamsınız be. Endek göndek bir sakız mı Baf sakızı? En ucuz sakız mı olmalıydı? Yahu Baf sakızını zaten her diş, her kanal tedavili çene, her gaplamalı azı çiğneyebilir mi yahu! Meraklısı alır çigner, Sanki habire Baf Sakızı aşerersiniz!

Aleni hakaret ve ifade özgürlüğü: Cumhuriyet Meclisi Genel kurulu salonundaki ağızlar bandlı gazeteci eyleminin içtüzüğe aykırı olduğunu söylemeye kalkışan Başkan Zorlu Töre'ye sosyal medya yayınlarında "Meclisi babasının evi sanan bunak" diye saldırıldı... Söz ve ifade özgürlüğünün hangi maddesine girer böylesi hakaretler?.. Yoksa Meclis bu gibi hakaretleri alışkanlığa dönüştürenlerin babasının evi mi?.. Her türlü özgürlük etikten kaynaklanır..

Banketler yana, yana temiz olacak…

Son bir haftada Ada genelinde 23 yangın çıkmış, Sadece Aslanköy ‘le mağusa arasında 13 noktada ana yoldan başlayan yangınlarda dünya kadar zarar ziyan oldu…

Bu işte tabi ki en saf en masum olan, Her zaman olduğu gibi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Belediyelerdir…

Adamlar seyirci, Aktif görev almamışlar ki.

Bir olay yaşanırken, Bir filim çevrilirken ya da bir Tiyatro oynanırken neticeden seyirci nasıl sorumlu tutulamazsa bu kurumlar da tutulamaz…

Bayındırlık Ulaştıma da Belediyeler de ne Güneşin sıcaklığını artırmasında, ne Otların Kurumasında ne de İzmarit atılmasında en ufak bir suçları yoktur…

Bu olaylarda ne sorumluluk almışlar ne de aktif rol…

Almaya niyetleri de yoktur zaten…

Bence yangınların birinci sorumlusu Güneş, ikinci sorumlusu kuruyan otlardır…

Eğer bu otlar kurumasaydı bu yangınlar zaten çıkmazdı…

Üçüncü suçlu da izmarit atanlar…

Tabi ki Ot bu, Bankette de çıkar, Refüjde de kime ne…

Bunu temizlemeye boşuna masrafa girmeye de gerek yok, Allah’ın izniyle Nasıl olsa yana yana temizlenecek…

(Gürsel Uzun)