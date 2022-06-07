



Bu aşamada uluslararası sözleşmelere vurgu, bağlılık ve bizim iç hukukumuzun parçası oldukları yönünde ısrar çok kıymetlidir. Meclisten geçirilen uluslararası sözleşmeler süs olsun diye mi geçirildi? Her seçim dönemi insan haklarını ağızlarına sakız yapanlar bu çağda insan hakları standartlarını daha da geriye götürmeyi nasıl açıklayacaklar? Biz dünyadan koparılmayı reddediyoruz! İnsan hakları standartlarına uygun yaşamak istiyoruz.

(Fezile Osum)



“Ver para al para” sistemi çökmüş. Ben de çok arandım; allahtan öyle bir param yok.

10 bin, 40 bin dolar kaybedenler var.

Bu çağda, halem “Saadet zincirinden” kazanacağına inanlar var.

Netcom çöktü.

KKTC’den de 3-4 milyon dolar götürdüğü söyleniyor.

(Hüseyin Ekmekçi)



Hükümetin en ivedi gördüğü şey "ifade özgürlüğünü" kısıtlama. Aymazlığın daniskası derler buna.. Hiç mi sizde utanma arlanma kalmadı? Yüz senelik koloni yasalarını yeniden üreterek, memlekette halihazırda uygulamaya sokulan rezaleti mi örteceğinizi zannedersiniz. Yeter artık!

(Mete Hatay)





AKSA yerine KIBTEK üretse, bir yılda tasarruf edilecek miktar tam 460 milyon TL! KIBTEK'e son alınan 2 dizel santral örneğinde olduğu gibi peşinatı verilip kalanı, santraller üretime geçtiği zaman taksitle ödenecek şekilde 10 adet çift yakıtlı santral alınabilir. Ödeme, AKSA'nın gönderilmesi ile sağlanacak yıllık 460 milyon TL ile 3, bilemediniz 4 yılda yapılabilir. Ama, niyet önemli tabii...

(Tuluy Kalyoncu)



Günün Özeti;

Mayıs ayı elektrik faturaları, "yakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklanan fiyat düzenlemesi" yapılabilmesi amacıyla geç gönderilecek. Bunun anlamı Mayıs ayı elektrik faturaları sizlere zamlı olarak gelecektir. Hayırlı olsun

Birde bu gün Meclis vardı ve "Türkiye'nin katkıları ile ülke şaha kalkacaktır" diyenler, ülkenin şaha kalkamamasının en büyük nedeninin eleştiren, doğruları söyleyen, konuşan insanlar olduğuna karar verilerek, herkesi sus edebilmek için hazırlanan yasaya ivedilik istendi. Tabi ki emir eri olmak herkese nasip olmaz.

(Ufuk Çağa)



“Toplumun malı” diye böbürlendiğimiz KIB-TEK, toplumun sırtına “ağır bir yük” gibi çöktü…

Öyle anlaşılıyor ki, bakan atun, “aksa” ile sözleşmeyi uzatacak…

1) Bu ihale süreci “şeffaf” olmalıdır… Toplumun, yani hepimizin, yani tüketicilerin elektriği kaça alacağını, kıbtek’in kaça alıp bize kaça satacağını bilmeye hakkı vardır…

2) Konu, sözleşmenin uzatılması değil, yeni ihale süreci olmalıdır…

3) İhale, herkese açık olmalıdır… ihaledeki teklifler tüketiciler tarafından bilinmelidir…

4) Aksa’ya yönelik “rüşvet” iddiaları derhal soruşturulmalıdır…

5) Dün, aksa ile sözleşme imzalayanlar, bugünkü durumun sorumlusu olanlar, bugün “AKSA’dan kurtulmalıyız” derken, birazcık “özeleştiri” yapmalıdırlar…

(Hasan Kahvecioğlu)



