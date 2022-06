Kendinize gelin beyler kadınlar yalnız değildir.

Seçimlerde en çok kadın aday göstermekle övünen HP 2 kadın vekilini de partiden atmak için girişim başlattı.

Toplantıda 27 erkeğin oyu ile iki kadın vekil partiden atılma istemi ile displine sevk edildi.

Aldığımız duyumlara göre pm de kadınlar linç edildi.Erkek hegemonyası ağıza alınmayacak suçlamalarla kadınlara saldırdı.

Partide aktif görev yapan kadınlara karşı ortak bir saldırı gerçekleşti.

Kadina evde iste siyasette partide her yerde psikolojik

siddet .....

Aysegul Baybars ve Jale Refik-Rogers siz cesaretinizi koruyun bu halk size sahip çıkacaktır...

(Çiğdem Aydın)



Maalesef bir kaç gündür, siyasilerin eksik ve yanlı tarih anlatılarına şahit oluyoruz.

Tarih ve Tarihçilik, politikacılara bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir.

Siyasiler, gündelik politikalarını meşrulaştıracak bir argümana ihtiyaç duyar. Bu sebeple politikalarını tarihle desteklemek isterler.

Siyasiler, tarihi bir yarışma ve çatışma alanı haline getirmekten vazgeçin!

(Mete Özsezer)



Hemen hemen her hafta sonu Lefkoşa’dan Esentepe’ye gidiyorum. Önce delik deşik edilen dağlardan geçiyorum, sonra kurulduğu günden beri filtre takılamamış Teknecik santralinin. Köye yaklaştığımda ise bir şirketin denizin içine inşa ettiği dalga kıran veya herneyse ile karşılaşıyorum. Kıbrıs’ın geneline yaydığımızda örnekler de çoğalır malesef. Ve hepsi çevre bilincimizin ne kadar güçsüz olduğunun göstergesidir. Ve bunların hiçbiri bugün olmadı.

(Yetin Arslan)



Bu ülkede 5-10 tane küçükbaşı olan da,300-500 ve yukarısı olan da kendini hayvancı olarak görüyor! Bir kere şunu kabul edeceğik,eski günleri artık rüyamızda bile göremeyik! Hayvancılık yapacaksak (sadece hayvancılıktan geçinen gerçek hayvancıdan bahsederim,memurdan vs değil) ya yeteri kadar ekebileceğimiz tarlamız (icar da olur) olacak yemimizi,sanomuzu,samanımızı vs kendimiz çıkarıp yanımızda işçi değil kendimiz çalışarak bu işi yapacağız. Böyle olunca geliri de gideri de belli olur hayvancının ve ele güne de muhtaç olmaz! Adamın 10-15 tane hayvanı var ve ya kendi işini yapar ya da bir yerde çalışır (memur veya özelde) " kulak paraları noldu" diye sorar! Bence devlet destek yapacaksa iyice denetleyip araştırarak sadece hayvancılık yapan kişilere gereken desteği yapmalıdır ama eğer mevsim kurak geçmişse!! Hiç duydunuzmu işi kötü giden inşaat ustasına,alüminyumcuya bakkala devlet beleşten destek olsun? Herkes altından kalkabilecekse bu hayvancılığı yapacak! Tabii ki tarlası,ekip biçme imkanları olmayanlar her geçen gün yükselen yem paraları yüzünden perişan oluyorlar işte bu noktada devlet iyice araştırarak bu insanlara belli oranda destek vermeli! Devlet napar? 5-10 koyuna da destek verir 300-500 hayvanı olana da! Ben profesyonel hayvancı değilim ama çok iyi gözlemciyim ve farkındalığım yüksektir!

(Soner Karasalih)