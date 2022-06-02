1640-1648 yılları arasında 8 yıl padişahlık yapmış olan Sultan İbrahim havuzdaki balıklara yesinler diye altın, gümüş ve pırlanta atınca deli olduğu söylenir de, çalışır durumdaki Atatürk havalimanını söktürüp yerine millet bahçesi yaptıranı alkışlayan millet akıllı mı?

(Hasan Mullaoğulları)



Mutsuz Bir Toplum Olduk...

Halk Mutlu değil, aksine gergin, Stresli ve öfkeli...

Hükümet, Kendi düşündüklerini, inandıklarını ve yapmak istediklerini yapamadığı İçin mutlu değil...

Muhalefet, yaptırım gücünü kaybettiği, Çözüm üretemediği, Ürettikleri de duvara çarpıp geri döndüğü İçin mutlu değil...

Kısacası kimse mutlu olmadığı kısır bir süreç yaşıyoruz...

Hükümet çıkarttığı yasalara inansa bile, içerik olarak tam değil, sırf çıkarılmasını istendiği için, çaba sarf eden, uyum sağladığı sürece orda durabilen bir konumda...

Hükümete mensup milletvekillerimiz toplumun duymak istediğinden çok bir yerlere şirin görünmenin, Kendi gibi değil istenilen kıvamda olduğunu gösterme gayreti içindedir...

Muhalefet milletvekilleri dikkate alınmadığı İçin nasıl muhalefet yapacağı konusunda şaşkın ve bocalıyor...

Cumhurbaşkanı ha keza...

Cumhurbaşkanı bir iş yapmak üretmekten çok sadece sözde bir yerlerin en büyük savunucusu olduğunu ispatlama gayreti içinde...

Kıbrıs konusu İle ilgili konuda da saray tatile girdiği için kapı kapı gezip çiçek böcek resimleri ile sosyal medyayı kullanarak gündemde kalmaya çalışıyor...

Müdahale var diyerek her şeyi de normalleştirmeye çalışıyor...

Aslında bu yaptığı İle bütün olumsuzlukların merkezi olarak da Türkiye’yi gösteriyor, bunu söylüyor da zaten....

Biz toplum olarak bir akıntıyadır kapıldık gidiyoruz...

Kimsenin mutlu olmadığı bir akıntı...

(Gürsel Uzun)





Çocuklar için ne yaptık?la başlayabiliriz Dünya Çocuk Gününü kutlamaya.

"Eğitime ne kadar pay ayırıyoruz?"la başlayabiliriz örneğin.

"Yerel yönetimler dahil olmak üzere onlara ders, kurs, sanatsal atölye çalışmaları sunuyor muyuz?"la başlayabiliriz.

Okul önlerinde karşıdan karşıya geçemeyecek kadar güvende olmadıkları, uyuşturucunun nerdeyse ilkokula indiği bir ülkede çocukları hangi güzel fotoğrafla kutlayabilirim?!le ilgilenirken siz çocuklarımız mutsuz ve umutsuz bir şekilde büyüyorlar bu ülkede.

Mideniz kaldırıyorsa bakın yüzlerine ve en güzel fotoğraflarla kutlayın günlerini!!!!!

(Bedia Balses Çeliker)



Bu hallerde olmamızın en büyük nedeninin eğitim olduğunu düşünürüm uzun zamandır. (3 yıl boyunca komşumuz güneydeki eğitim sistemini görünce yaşadığım şok da bu düşüncemi güçlendirdi) Ercan’dan inip 5 dk’lık konuşmasını kağıda bakarak okuyan bir Başbakan. Karpaz’daki festival açılışında sağlık bakanının yine kağıdın içinden okuyarak halkı selamlaması… Ersan’ın otuzbirinden çok mu önemli? Hayır değil ama eğitim, eğitim sistemi her geçen gün daha kötüye gitmemizi sağlıyor. Neyse şimdilik okuma yazması, diploması olan başbakanımız, bakanlarımız var. Şükür.

(Merter Refikoğlu)





Bir insanın sosyal medyadaki paylaşımlarına bakarak onu tanıyamazsın.

Güzel sözler yazan biri yalancı/iftiracı biri olabilir, kültür sanat yapan biri cahil olabilir, dini paylaşımlar yapan biri hırsız olabilir, olumsuz bir şeyi eleştiren biri eleştirdiği şeyi yapıyor olabilir.

(Betül Karayel)

