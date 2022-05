Unutkansınız,

Bugün Sanayi Odası kongresinde yaşanan olaya niye şaşıyorsunuz?

Reis söylememiş miydi “onlarda ne varsa bizde de olacak” diye...

Reis, kendi ülkesinde muhalefet liderine nasıl hakaret eder, aşağılarsa, istediğini tutuklatır, görevden uzaklaştırılmasını sağlarsa, aynisi artık burada da olacak.

Ey ahali,

Bu daha başlangıç.

Siz hala daha,

Ay sonu alacağınız maaş çeklerinin hesabında, büyük resmi görmemekte ve “sin da gulle geçsin” modunda devam edecekseniz,

Biliniz ki,

Sıra size geldiğinde, yalnız kaldığınızı fark edeceksiniz.

Ama, çok geç olacak.

Hitler Almanyasında, papaz Martin Niemöller hikayesini bilmiyorsanız,

Sarı Öküz hikayesini de mi hiç duymadınız?

Bir daha hatırlatayım,

Bunlar daha başlangıç.

(Ülker Fahri)



Bazı arkadaşlar beni dürttüler bundan önceki paylaşımımda, "iktisadi ve mali" protokolun tartışma yeri Sanayi Odası olmayacak da neresi olacak dediğim için. Ersin Tatar'ın bu tartışmada gene gerçeği söyleyen taraf olduğunu iddia ettiler ve Ersin bey'in haklı olduğunu çünkü bu protokolun iktisadi ve mali protokolle hiç bir alakası olmadığını. Bunun daha çok siyasi ve kültürel dayatmalar içeren bir metin olduğunu iddia ettiler. Öte yandan Ersin beyin Türkiye'yi eleştiremezsiniz derken de protokolun tamamen Türkiye'nin dayatması olduğunu itiraf etmiş olduğunu. Tufan beyin protokolu eleştirirken önerilerin/dayatmaların sahibini de eleştirmiş olduğunu. Bundan da gocunmaması gerektiğini de söylediler. Ne dersiniz? Bence ilginç tesbitler. Katılmamak elde değil!!!

(Mete Hatay)



Bizlere empoze edilmeye çalışılan:

“Arabaya binme

Tatile gitme

Ev alma

Et yeme

Sigara içme

Alkol alma

Eğlence mekanlarına gitme

Dışarda yemek yeme

Kıyafet alma

Sinemaya gitme

Kısacası yaşama. Köle gibi çalış,vergi ver,evinde uyu, uyan.Köle gibi çalış, vergi ver,evinde uyu.”

Not: Gerçek anlamda uyandığımız gün yaşayacağız.

(Ahmet İlktaç)



PETROL OLAYINA BİR BAŞKA AÇIDAN BAKMAK: Pahalılaşması daha da sürecek olan petrol, hayatımızı da olumsuz yönde etkilemekte berdevam olacaktır... Enerjiyi kendi tarafına çekmekte olan kalkınmış ülkeler daha bir zenginleşirken, yoksul ülkelerin batağa gömülmesi daha da hızlanacak... O ülkeler arasında tabii ki bizim ülke de var ne yazık... Bazı gerçeklerin de bilinmesi gerekir... Dünyada üretilen petrolün yüzde 20'sini ABD tüketmektedir... ABD, kendi petrol rezervlerine fazla dokunmadan sömürdüğü petrol ülkelerinin kaynaklarını kullanmayı ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bu gibi ülkeleri kollamayı vazgeçilmez siyasete dönüştürdü... ABD'de her 6 kişiye bir araba düşmektedir... Dünya ekonomisinin öteki devi Çin'de ise her 120 kişiye bir araba düşmektedir... Belgesellerden izliyoruz: ABD yolları fazla benzin tüketen büyük ve lüks arabalarla dolu... Çin yollarında öylesi arabaları görmek mümkün değil... Kent yolları bisikletlilerle dolu... Küresel ekonomi savaşının tutumlu ve mütevazı Çin lehine gelişmekte olduğunun bir başka somut göstergesi de budur... ABD ekonomik krizlerin odağında dururken, Çin, astronomik bütçe fazlalıklarını yatırımlarında akıllıca kullanmaktadır... Aynı akılcı ekonomik stratejiyi durmadan beyin ithal eden ABD'de görebilmek gittikçe zorlaşırken, dünya genelindeki ABD antipatisi de kökleşerek yaygınlaşmkatadır... Dünyanın gelecekteki patronu gösterişten uzak, sessiz ve derinden gitmekte olan Çin olacaktır...

(Ahmet Tolgay)