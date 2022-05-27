Puan karşılığı demokrasi

Türkiye'den arkadaşım aradı, üzgün bir sesle,

- Ben Kıbrıslıları demokrasi aşığı, özgürlüğüne düşkün bilirdim, noldunuz dedi.. Ne demokrasiniz kaldı, ne özgürlüğünüz.

Biz demokrasimizi ve özgürlüğümüzü, bir paket makarna ile bir çuval kömüre sata sata kaybettik. siz, bu değerleri neyin karşılığı sattınız, dedi.

- Dinle kardeşim dedim :

Sizde puanla deniz kenarında arsa alan, ev alan var mı?(anlamadı, kredi kartı puanı zannetti anlatana kadar canım çıktı.).

Sizde "emekli görünümlü müşavir" var mı ? dedim. (Bizde doğan görünümlü şahin marka arabalar var, onun gibi birşey mi dedi , anlattım, telefondan büyük bir ses geldi, meğer sandalyeden düşmüş..).

Sizde, şehit çocuğu arsası var mı dedim (bizde böyle bir uygulama olsa memleketin yarı toprağı "şehit çocuğu arsası" olurdu dedi) ,

Sizde kurumların müdürlerini o kurumun odacısı belirler mi dedim..(anlamadı tabii.gel da anlat ,liyakata gerek yok, odacı partinin örğüt başkanı ise.....falan filan vazgeçtim, boşuna kontür gidecek, anlatmadım ).

Sürdüğün arabanın markası, komşunun gaylesi mi dedim.. ( Komşumun tek gaylesi mutfağındaki aş , dedi)..

İste kardeş dedim, yukardaki "güzelliklerin" bedel ödeme zamanı bu güne nasipmiş,

Bir paket makarnaya sattık dediginiz demokrasinizi, özgürlüğünüzü belki siz bir gün geri alırsınız, ama bizim, yukardakiler karşılığında sattığımız sadece demokrasimiz degil, benliğimiz, özümüz, gelecegimiz, gençlerimiz......

(Ediz Uzun)





Kendimi ne tip enerjiler yayan insanlarla, olaylarla, düşüncelerle ve eylemlerle çevrelediğime dikkat kesilmeye başladığımdan beri görünmez ama hissedilir bir izolasyon içindeyim....

Kabul görmek, sevilmek, anlaşılmak uğruna maruz kaldığımız ne çok çürüğün teki var hayatımızda aslında...

Acaba diyorum, hani şu 5 para etmez denen cinsteki insanların goygoyları ile zamanımızı harcamak, arkadaşlık kontenjanından yararlanıp bel altı vuranlara katlanmak ve kendi cesaretsizliklerini çevrelerine ahkam kesme yolu kamufle etmeye çalışıp bizi aşağıya çekmeye çalışanlara göz yummak yerine, bugün kocaman "hade be ordan!" çeksek, güzel olmaz mı?

(Gizem Özgeç)



Siyasete ve seçimlere yönelik müdahaleler, deniz ötesinde hazırlanan kalkınma planları, ustalıkla yürütülen toplum mühendisliği çalışmaları, özgürlükleri kısıtlamaya dair adımlar, nüfus ve nüfuz taşıyan merhametsiz ilişki modeli ve buyurgan yaklaşımlar hepimizi geriyor.

Tüm bunları çok iyi anlattı, iş insanı bir büyüğüm, saygısını da koruyarak… Öyle siyasi bir etiketi de yok... Hali vakti yerinde... “Gözden ve gönülden düşüyor" sözleriyle yorumladı, Türkiye'ye dair hislerini…

Sebep olanlar umarım bunun üzerine düşünürler…

(Cenk Mutluyakalı)





Şaşan galın…

Ülkenin en köklü partilerinden birinin Başkanını polise ver… Mahkemeye çıkarıp “teminat”a bağlat… Sonra da “Ben çok demokratik bir kişiyim.” diye açıklama yap…

(Hasan Kahvecioğlu)

