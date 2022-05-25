Ne oldu!!! 1 Nisan da yanımızda yürümeyip bin bir bahane üretip o meydana gelmeyenler şimdi ne oldu da çıkalım meydanlara diyorsunuz. Nerdeydiniz Arkadaş? Neydi korktuğunuz Neydi Çekindiğiniz. Çıkacaktınız Meydanlara elli kere dedik kendiniz için değil çocuklarınız için yürüyün gelecek için yürüyün 1 saat bile olsa orda olun diye, Şuan Gelinen Noktada daha da beter olcağız,bu günlere iyi günler diyeceğiz. Hep keşke, Ah Keşke, Yazık çok Yazık. Klavye Kahramanısınız!!

(Emrah Adalı)



Tarihimiz yüzlerce şehit, Kayıp, Binlerce Gazi ve kahramanlık öyküsü İle doluyken, Makam ve Ünvan uğruna Halkımıza kazık atan SİR ve Polis Müdürleri de tarihimizde yerini almıştır...

Hatta onları bize kahraman diye yutturmuşlar onlarla övündük, gurur bile duyduk...

Bu geçmişte böyleydi, bu gün de böyle yarın da böyle olacaktır...

Eski Makamlar yerini şimdi Bakan Başbakan, Cumhurbaşkanı ve En Büyük Devlet Adamlıklarına bırakmış...

Sanki dar bir patika, bir keçi yolu (monobadi) var da, keçisi de Tekkesi de, Koç’u da hepsi o yoldan gidip geliyor...

Vakıfları, Cami mallarını peşkeş çekenlerin Torunlarının torunları hala daha bolluk içinde yaşarken,

Vatanseverlerin, Şehit düşenlerin, Gazilerin torunları üç nesildir yokluktan anası ağlıyor...

Bir çoğu da iyi gün yüzü görmeden, yokluk ve sefalet içinde Allah’ın rahmetine kavuşmuştur...

Tam da özgür olduk derken başka makamlar üredi, başka Sir’ler Başka büyük Devlet adamları geldi...

Yeni kahramanları bize kakalamaya, yutturmaya çalışıyorlar...

Yenir, Yutulur gibi değil amma Elimiz mahkum ne yapalım...

Kültürümüz, Sosyal yapımız, Ekonomik yapımızla o kadar oynandı ki adeta Toplumsal Kişilik kaybı yaşıyoruz...

Bunu yapanlar da Büyük Devlet Adamlarımız...

(Gürsel Uzun)



Paralel evrende bir Abdülhamit yaratmışlar.. şaşkınlıkla izliyor ve dinliyorum..1 karış toprak kaybetmemiş dedi şahsım e doğru dediler; bir karış değil tam 1 milyon 593 bin km lik toprak kaybettiler..Tarihe en fazla toprak kaybeden istibdat rejimini yaratan padişah olarak geçti.. Kıbrıs ,Girit, Mısır,Tunus, Sırbistan,Makedonya ,Bulgaristan, doğudaki toprakların büyük bir bölümü Erzurum ve Kars Igdir..ve daha nereler..Tarih böyle diyor..Necip Fazil ve Fesli de paralel evrendeki gibi anlatıyor.. Bilgisizlik fena bisey ayrı böyle bir şekilde ortada kalmak apayrı.

(Bala Kayadelen)



Ağlama duvarı.

Seçilmiş olan bir soru soruyorsun ,yuvarlak bir cevap "sizin bilmedığiniz şeyler var"

yahu ben seni seçtim bilmediğimiz şeyleri öğrenelim diye.

Bir konuda sitem ediyorsun ettiğine edeceğine pişman oluyorsun çünkü o daha fazla sitem ediyor.

Maşallah kanalımız programımız çok. Bir bakıyorsun kanalda seçilmiş konuşuyor hade muhalefeti anlıyorum da bazı iktidar vekilleri ana muhalefet gibi.

Yahu gidin Mağusa’ya aslancık var ağlayın konuşun bağırın çağırın da sadece aslancık duysun bari.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Bizim küçükken mahallede yaptığımız gavgaların aynısı. Bedenler büyümüş ama beyinler aynı kalmış.

(Göktürk Ötüken)

