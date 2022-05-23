Girne Lefkoşa yolunda, boğaz piknik alanına yaklaşırken arkamdan aynı hızda sakin sakin gelen bir Ambulans vardı. Piknik alanının orda St.Hilarion kavşağındaki Hız kameralarına yaklaştığımız sırada Sirenlerini çalıştırıp yolun sağına geçti ve hiç yavaşlamadan kamerlardan hızlıca geçti. Sirenler açık bir şekilde devam edip Boğaz bölgesindeki kameralaradan da ayni şekilde geçip gitti. Doğal olarak herkes hasta taşıdığını düşünüp yol verdi. Yaklaşık birkaç dakika sonra sirenleri kapatıp gitmeye devam etti. Gönyeli çemberine geldiğimde yolun sağında sirenler kapalı trafikte araç kuyruğunda bekliyordu. Bekleyerek geçti ve hastaneye gitti. KU...... plakalı Ambulans sürücüsü arkadaş, görevini suistimal etme, kötüye kullanma, suç işleme...Kameralardan geçerken sirenleri aç hızlı hızlı geç herkesi paniklet, sonra yavaşla. Ayıp ediyorsun...

(Ahmet Özant)



Bu ülkede anti- demokratik yasa girişimleri ilk değil, son olmayacak…

Daha önce engellendi, yine engellenecek…

Özgürlük, demokrasi ve çağdaşlık mücadelesi daha önce de vardı, şimdi artarak devam edecek.

Şükür ki son tahlilde bağımsız yargımız var… Bu ülkenin vekili bu ülkeden umudunu kesse de yargısı kesmez…

Umarım mücadeleyi oraya bırakmayız…

(Hüseyin Ekmekçi)



Yaşıtlarının dunya turu yaptığı, emekliliginin, tadını cikardiği 70 yaşinda bir kadın, anne, evine ekmek parası getirmek icin pazar gunu ( bu gün) bir fabrikada çalışırken, forkliftin ezmesi sonucu hayatını kaybetti..

Yok sosyal devletmiş, yok 1 Mayıs bayram olarak kutlanırmış..

Hade yahu sizde..

Elinizin goca körü..

(Ediz Uzun)



Resmi Gazetede yayımlanan protokolü dikkatlice 5 saatte okudum, anlamadığım noktaları genellikle konunun uzmanı Milliyetçi arkadaşlarıma sorarak görüş aldım, ve sonuç. "YA ŞİMDİ YA DA ASLA" yönündedir. Çünkü zaten protokol uygulanırsa hiç birimiz ağzımızı bile açamayacağız. Bu sonuç, ülkesini gerçekten seven Milliyetçiler için de geçerlidir, çünkü etkileri sadece muhalifleri için değil bu ülkede yaşayan herkese yansıyacaktır. Bu protokolden sonra asla geriye dönüş olmayacağını herkesin anlaması lazım. Umarım anlatabildim.

(Ufuk Çağa)



Protokolle ilgili maddelere bakıldığında, Kıbrıs Türkü sosyo-ekonomik anlamda ciddi bir tehdit altındadır, kendi ülkesinde yurtsuzlaşma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Bu çok nettir, sarihtir.

(Aral Moral)



Çok ilginç bir kafa yapıları var bu efendilerin. Gerçekten! Memleketi b.k götürür. Her şeyiyle dökülen bir ülke. O kapılara takmış. Bu ekonomik kriz zamanı, geçişleri nasıl yaparız da kolaylaştırırız diyeceğine, o egemenlik eksersizi yapacakmış. Yerlerde süründürdükleri Kıbrıslı Türklerin iradesini kapılarda ayağa kaldıracaklar! Komik bile değilsiniz..

(Mete Hatay)

