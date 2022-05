Dost acı söyler ve yine sinirlenseniz bile acı söyleyeceğim. Öfkelenmeden önce lütfen yazdıklarımı iyi okuyun! Sine-i Millet, seçimi tekrarlatma şansın olduğunda birşey ifade eder! HP'nin istifa ve Sine-i Millet kararı sadece POPÜLİZM! Anayasanın 88'inci maddesine göre Cumhuriyet Meclisi, kendi seçiminin yenilenmesine, üye tamsayısının salt çoğunluğu (26) ile karar verebilir. Attıkları her adımda bizleri şaşkına çeviren ve maalesef mecliste salt çoğunluğa sahip olan biat cephesi seçimlerin yenilenmesi kararını asla almayacaktır. Bu seçimin yenilenmesi için ya 26 milletvekili istifa etmeli ya da Cumhurbaşkanı yine Anayasanın 106'ıncı maddesinin 2'inci fıkrasına göre 60 gün içinde Meclis çoğunluğuna dayalı bir Bakanlar Kurulunun atanmasına olanak bulunmaması halinde seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir. Şimdi sizce bu cephe ne yapar? Söyleyeyim... Boşalan sandalyeler için hemen bir ara seçim yapıp boşalan sandalyeleri de kendi partisi ile doldurmaya çalışır. Tek başına iktidar için 2 sandalyeye ihtiyaçları var! Bence HP konuyu bu açıdan da değerlendirmelidir! Aksi takdirde Kıbrıs Türk Halkı'nın kalesine yeni bir gol atacaklar! popülizm zamanı değil.

Bedel!

Anneleri yok dediği halde, mermi yağarken, elleriyle kum torbası dolduranlardan, 6 aylık şehit kardeşinin üzerine vücudunu siper etmiş küçük mücahitlere...

Ateş altında aşevlerine, yaralıların yanına koşturan , çadırlarda çamurlar içerisinde yokluğun ve acının her türlüsü yaşanırken, erkeğinin yanından yıllarca dimdik duran hiç ayrılmayan, Annelere, hemşirelere, Ninelere, Mücahidelere...

Köyünden senelerce çıkamamış, gençliklerini, geleceklerini karanlık gecelerde, nöbetlerde, mevziler de geçiren, kaybeden gençlerimize...

Kelle koltuk da, eşini evladını ardında bırakarak, bir yerden bir yere silah cephane, kaçıranlara...

Yokluk içinde, silah ve cephane yaparken paramparça olan amcalarımıza, Dedelerimize...

Üniversite eğitimini yarıda bırakıp, canı pahasına Dillirga dağlarında, Erenköy'de efsane yaratan aydın mücahitlerimize.

Liderlerinin! verdiği her görevi, özgürlük ve vatanı için yapmış, 100 yıl sömürge idaresi altında yaşamış, Anavatanından kopartılmış ama kim olduğunu unutmamış.

Vatanseverliği ,Atatürkçülüğü ,çağdaş değerlere olan bağlılığı, hoş görü kültürüne sahip Kıbrıs Türk Halkının siyasi varlığına DDemokratik haklarına saygı duymamak, seçeni,h alkın iradesini yok saymak...

Olamazdı...Olamamalıydı...

Bu kendini inkardır. Sahip olduğun bütün vasıfları yok saymaktır.

Ben aslında yokum, demektir.

Sen kendine Saygı duymazsan, başkalarından nasıl saygı görebilirsin ki..

Tabii sine-i millet demek milletin sinesine sığınıp oturmak demek değildir. Meclisi boykot etme de değildir. Böylesi bir karar alınması halinde iki parti de erken seçimi zorlayacak şekilde- yanlarına meclis dışında kalmış siyasi güçleri de almayı deneyerek - siyaset yapmayı deneyebilirler. UBP'nin erken seçim değil de boş sandalyeler için seçim yapabilme olasılığından da korkmamak lazım. Çünkü büyük ihtimalle böylesi bir seçim oyların %30'nu bile sandığa çekemez.. Bu gibi siyasi karalardan daha da ileri götürülecek yaratıcı adımlar çıkarmak tabii ki partilerin ve siyasetçilerin esas sorumluluğudur. Buradan ne yapılabileceğiyle ilgili liste sıralamak istemiyorum. Veya şu parti yapamaz, şu parti yapar da demek istemiyorum. Nacizane görüşümü sadece söylemek istedim. Eğer istenirse böylesi bir yöntem önlerinde duruyor. CTP bunu daha evvel zaten denemişti. Üç yıl içinde de iktidara geldi. Sürecin sonunda UBP ise ikiye bölünmüştü. Ha "bir şey olmaz yahuuu" da deyip bugüne kadar ne yapıldıysa aynen devam da edebilir. Eninde sonunda su gideceği yere varacaktır.

Tüm bu yaşananları sığ siyasetin yanlışları gibi görür ve normalleştirirsek çirkef yatağında iyice boğulacağız.

Darbeyi söylemek yetmez.

Darbeciyi de konuşacağız…

Utanması gereken biz değilsek eğer...

Utandıracağız…

(Cenk Mutluyakalı)