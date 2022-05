Ulusal Birlik Partisi parti meclisi , parti başkanından başka birisine hükumet kurma görevini verecekse ,bu kişi kurultayda 2. Tura kalmış ve üyenin %40'ına yakınından oy almış olan Hasan Taçoy olmalıdır. Bu adım sonrası da parti kurultaya gider , yeni başkan seçilir. Kaybolan demokrasi için bu , küçük da olsa bir umut olur. Parti üyesine saygı bunu gerektirir, aksi takdirde ilk seçimde sonuç hezimet olur . Buna sebep olanlar da bunun hesabını sandıkta verir. Ha unutmadan , kurultayda aday olanlar da kimseye boyundan büyük sözler vermemelidir!!!

(Hasan Gazioğlu)



Bugün markette aylik alisverisimizi yaparken ;""fiyatı kaç,fiyatına bak..onu almasak ta olur ,sonra alırız..vb.." kurulan cümlelere cok rastladım.. yüzlerde tarif edilemeyen ağır bir ifade..insanlar son derece keyifsiz bir şekilde alışveriş yapıyorlar.. alıyorlar mecbur oldukları için.. alanlar şükrediyor olmali, peki ya alamayanlar?.

Şaka gibi yine tarifsiz bir süreci yaşatanların o Aladağdan serin halleri yaptıkları söylediklerinden belli iken mutsuz bir halka düşürdükleri hepi topu 600 bin nüfuslu bir ülkeyi her gun daha da dibe nasil çekeriz derdinde birileri..Bilmem utanma duygusu var mi zannımca yok..O saçma koltuk savaşları edepsizligi bir sonraki seçimde hepsine bedel odetecek ve ödetmeli de diye dusunuyorum..Şu kadarcık ülkeyi su guzel ülkeyi zehir ettiniz bize..Hesap sorabilir sorulabilir günler diliyorum..liyakatli adamların veremeyeceği hesap yok normal şartlarda lakin "liyakat"ten vareste insanlar söz konusu olunca orada da ne olacak ve olmayacaksa oluyor lakin hesap önlerine hiç gitmiyor..Cok Yazik ediyorsunuz bizlere çok..

(Bala Kayadelen)



Yakıt Değişim Bedeli, kaldırıldı. Siyasi bir malzeme olarak UBP içi hesaplaşmaya malzeme olarak da kullanılsa da; bir maliyet.

Yılda 900 milyon ile 1 milyar TL.

Son yakıt alımı için 80 milyon TL borçlanan Kıb- Tek, oluşan bu 1 milyar yıllık açığı nasıl kapatacak?

Bu krizden, halkın öfkesini kullanarak kahraman çıkmaya çalışanlar, bu kaynağın hangi devlet kaynağından ödeneceğini de açıklamak zorundadır…

Popülizm yeteri kader ruhumuzu okşadı sanırım.

Birileri de bizlere gerçekleri anlatsın.

(Hüseyin Ekmekçi)



Sokağa dökülmesi gereken halk değil UBP li örgüt üye aza vs hepsi olması lazım. Siz %60 la basgan seçtiniz %40 la seçim kazandınız ve iradeniz hiçe sayılıyor nerdesiniz be amma..

(Emirali Tatlıdil)



O imzalanan protokoldur bizim UBP'lilerin bir türlü hükümet kuramamalarının nedeni! Anlaşılan oradaki yükümlülükler UBP gibi popülist bir partinin hazmedeceği cinsten değil. Bu yüzden onlar da ya kriz yaratıp uygulamasını sabote etmek istiyorlar ya da suç ortağı bulmaya çalışıyorlar. Gerçi içeriğini göremedik daha? Sadece hükümete gireceklere göstereceklermiş şöyle uzaktan. Kopyasını zinhar kimseye göstermiyorlar, hükümet kurulana kadar.

(Mete Hatay)