

Gerçekten daha ne kadar duvara toslamamız gerekir birşeyleri anlamak için? UBP’li arkadaşlarım ne düşünür acaba son dönemde olanlar hakkında? ya da KKTC foreverciler? toplumun %40'ını temsil eden partinin kurultayından %60'la çıkacan ve hükümeti kurma görevi başka milletvekiline verilmesi tartışılacak.. pehh

(Yetin Arslan)



Yüzümüzü dünyaya döner, ezberimizi bozarsak hayat da değişir.

Ciddi fırsatlar var önümüzde, Maraş’ı yasal sahiplerine iade ederek, Mağusa Limanı ve Ercan’ı Birleşmiş Milletler gözetiminde dünyaya açmak gibi…

Euro’ya geçmek gibi…

“Buna izin vermezler” diyeceksiniz.

İşte o durumda dünyaya deşifre edeceğiz, adanın kuzeyinde yönetimin kimde olduğunu…

Garantör mü var burada, işgalci mi?

Alt yönetim mi ada yarısı, siyasi eşit bir yönetim mi?

(Cenk Mutluyakalı)



Tüm bu olup biteni normal bir olaymış gibi yaşıyor olmamıza şaşıyorum en çok. Her absürt siyasi meseleyi meseleden daha tuhaf bir şekilde oldukça normalmiş gibi tartışıyoruz.

Bu insanlar açılışlara gidiyorlar, stadyumlarda konuşuyorlar, okey salonunda geziyorlar.

Sonra da radikal biz oluyoruz.

(Mehmet Harmancı)



Geç de olsa, KKTC’de yapıcı yıkım süresi başladı. Muhtemelen yıllardır düşük düzey ekonomi/politiği tuzağında kaos ve patinaja takılan , Kurumsal Yönetişimsizlik Ülkesi KKTC, yakın bir gelecekte artık hasır altına süpüremeyeceği kamusal bataklıkları ve mali yetersizlikleri ile ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacak ve başkanlık sistemine doğru evrilecek.

(Necdet Ergün)



Dik duruş her zaman olmalı; "müdahale" seçim kazandırdığında eller havaya, Parti'nin seçilmiş başkanı ve başbakanı alaşşağa edilmek istendiğinde dur bakalım olmaz...

(Göktürk Ötüken)



Maliye Bakanı da itiraz etti: Elektrik faturalarında büyük tartışmaya ve huzursuzluğa neden olan ‘yakıt değişim bedeli’ ile ilgili yorum yapan KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, vergide tekerrürün yasalara karşı suç işlemek olduğunu belirtti... Maliye Bakanı da bizzat buna itiraz ettikten sonra ne diyelim ki daha?... Da, KIB TEK Maliye Bakanlığı'na bağlanmamış mıydı?.. Vergide tekerrür suçunun işlenmesinin farkına nasıl varmadı Sayın Maliye Bakanı?.. Halkın haklı ve yoğun tepkileri üzerine mi hareketlendi?.. KIB TEK'te halka karşı işlenen suçlar zincirine bir de bu halka eklendi sonuç itibarı ile... "Yakıt değişim bedeli" imiş!.. Sanki maliyetlere yakıt giderleri eklenmiyormuş gibi... Havayla mı çalışıyordu o jeneratörler?..

(Ahmet Tolgay)



