Dün evdeki tüplerim bitti. Dedik bayramın 1.günüdür marketlerden alamayık, tüpçüyü da aramadık bayram günü rahatsız etmeyelim. Bugün hiç abartmam Küçük Kaymaklı, Hamitköy, Kızılbaş, Taşkınköy, Göçmenköy, Dereboyu toplam 15 tane market gezdim. Hiçbirinde de tüp kalmamış ne hikmetse… Tüpçüyü de aradık o da telefonumuza bakmadı… Kısacası 2 yaşında çocuğumuzla tüpsüz kaldık. Şimdi o koltukta oturan godomanlar söylesin bana; ben çocuğuma veya kendime nasıl yemek yapacam?, nasıl yıkayacam veya yıkanacam? Siz bu ülkeyi denetlemezsiniz diye, zam yapacaksınız diye marketler tüp saklayacak veya şirketler tüp saklayacak. 200 TL’ye mal ettiğiniz tüpten zam olunca 250 TL’ye satacaksınız üstüne da 30 TL getirme parası alıp 80 TL kar edeceksiniz. Benda sokak sokak gezip tüp araycam 2022 yılında… Hem da bizden 30 TL aydınlatma parası alıp yakmadığınız sokak lambalarının gapgaranlığında hem lt fiyatı 20 TL olan benzinnan yüro yüro dönecem… Yemek yapamayınca da üç kişi dışarda yemek yeyip 300-400 TL hesap ödeycem… Allah sizi affetmeycek be hırsızlar…

(Eren Şişik)



Havalar ısınınca sebze fiyatlarının çok da fazla düşmeyeceğini, hatta dünyadaki girdi ve emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle daha da yükselme riski olduğunu söylemiştik. Fiyatlardaki artışların sebeplerini de bir çok kez anlatmaya çalışmıştım. Esas meselenin fiyatlardaki artış değil, girdi maliyetlerindeki artış ve halkın alım gücündeki düşüş olduğunu görebilmek lazım. Geçmiş yıllarda gördüğümüz fiyatları tekrar görmeyi beklemek gerçekçi değil. Sadece Domatesten bir örnek;

Nisan 2020 kilosu 7.5 TL

Mayıs 2021 kilosu 4.5 TL

Şubat 2022 başında kilosu 19 TL

Nisan 2022 ayında kilosu 20-30 TL arasında değişmiş.

(Turgut Alas)



KIBTEK Çalışanları bedava elektrik kullanımı için her ay 5 Bin TL maaşa ek tahsisat alıyor! Bin çalışanx5Bin=5 Milyar TL yılda 60 Milyar tüketiciye fatura ediliyor! Akaryakıt değişim ve maktu ücret de bunun için!

HASAN YILMAZ IŞIK

ÖDENEN BU BEŞ BİN TL EK TAHSİSATIN VERGİSİ ÖDENİYOR MU?

(Hüseyin Garip)



Bence, Türkiye için şu aşamada adayarısında başbakan veya hükümet kim olur o kadar önemli değil. Onlar için önemli olan plase edecekleri yardım paketine ilişkilendirdikleri siyasi ve ekonomik şartların uygulanması. Yani ekonomik reform adı altında sıralanan maddelerin uygulanması ve kuzeyin Başkanlık sistemine geçmesi gibi siyasi şartlar onların önceliğini oluşturuyor sanırım. Bunu gerçekleştirecek hükümeti istiyorlar. Ne kadar geniş tabanlı olursa da o kadar makbule geçecek bu hükümet. Partiler de bu talepler karşısında sıkışmış, manevra alanı yaratmak için birbirlerine, hatta kendi içlerinde birbirlerine toslayarak zaman kazanmaya çalışıyorlar. Bazıları için tabutta rövaşata atmak gibi bir durumla karşı karşıyalar yani. Bir taraftan ekonomik reform paketiyle binlerce kişinin cüzdanına dokunacaklarını biliyorlar ve bundan kaçınmaya çalışıyorlar, diğer taraftan yardım paketsiz kısa dönemde düze çıkmalarının çok zor olduğunu ve birinci alternatiften daha fazla acıtacağını da biliyorlar! Öte yandan siyasi ön şartlar ise durmadan boğazları sıkıyor. Kıbrıs sorunun çözümü uzak olmanın ötesinde müzakere süreçleri bile durmuş vaziyette. Yani yakın zamanda bizi çözüm de kurtarmayacak. Çok ama çok zor bir durumdayız. Tabii şaşırmıyorum bu vaziyete çünkü yıllardır göstere göstere geldi bu aşama. En büyük suçlu Türkiye sonra ise Kıbrıs sorunu ama gelmiş geçmiş tüm Kıbrıs Türk siyasetinin de bu çıkmazda büyük sorumluluğu var maalesef.

(Mete Hatay)



Biz bu "yakıt değişim ücretini" niye ödüyoruz? Yanlış anlamadıysam ,dünyada petrol fiyatının ve doların değerine göre her ay ödediğimiz rakam değişecek. Soru şu, bu ay niye sıfırdan başlamayıp ay sonundaki değişime göre farkı ödemedik? Haaa şubatta karar alındı , o gündeki fiatlara göre 300 kusur ödediysek, yıl sonunda bu 300 ler 1000 leri geçmeycek mi? Peki dünyada bu uygulamanın benzeri var mı?

(Kemal Köseoğlu)