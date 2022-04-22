

Hade gelin 48 yılda geldiğimiz noktaya bir bakalım: Türkiye'den para koparmak için takla atan siyasetçiler; hiçbir şey yapmamak için "anlaşma olmazsa bir şey olmaz" diyen gizli statükocular; direnir(miş) gibi yapan muhalefet partileri; para için TC ile protokol imzalayıp daha sonra topu taca atan partiler; kazanılmış haksızlıklarla donatılmış ve bunu korumak için herşeyi yapmaya hazır iltimaslı kitleler; iş adamıyım diye etrafta dolaşan bir sürü mafya bozuntusu tipler; Çevreyi durmadan tarumar eden rantçılar. Bahisçiler, parselciler, yabancı işçi sömürüsü üzerine kurulu bir emek piyasası; insan ticareti; kadın ticareti, iş arayan gençler ve iki yerden emekli olup hala çalışan o gençlerin babaları; harabe halinde duran Rum'dan ganimetleyip 10-15 sene KİT olarak kullandığımız ve batırdığımız fabrikalar, oteller, dükkanlar. diplomanın değerini düşüren sözde üniversiteler; vur kaççı şirketler; her geçen gün biraz daha fazla buyuran bir Türkiye; ekmek elden su golimbadan bir yaşam süren mirasyedi bir kesim; Türkmen bakıcılara teslim edilmiş yaşlılar ve vesaire vesaire! Şöyle bir kendimize de baksak hiç fena olmayacak sanırım...



(Mete Hatay)





Kızma bana ne olur

Yıllarca verdim, döne döne verdim..

Ama sor, niye verdim?

Sen, bir torba samani iki eşşeğe bölüştüremez iken kendini üst düzey yönetici koltuğunda bulsan vermezmiydin.

Güneyde 1/8 hisseli zeytin ağacına karşılık, kuzeyde, sana deniz kenarı arsalar verseler vermezmiydin..

Harcadıkça çoğalan uyduruk eşdeğer puanlarına karşılık, dönümlerce arazi sahibi olsan, vermezmiydin..

Sen, devleti uluorta soyarken, polis müdürünün gaylesi havuzlu villası, savcının gaylesi eşinin üst düzey bürokrat olması olsa, sen vermezmiydin..

Daha onlarca, yüzlerce sebebim var kardeşim, veririm, Böyle bir düzende yaşamak için, basiretsize da veririm, guollo ya da veririm.

Gelene veririm gidene veririm.

(Ediz Uzun)





İşin Özü

Yoksulluk artıyorsa İş yoktur. Enflasyon artıyorsa Üretim yoktur. Suçlar artıyorsa Adalet yoktur.

Hükümet iki de bir yıkılıyor ise Sermayenin Gücü çoktur.

Rant artıyor ise kara para çoktur.

(Ümit Bahşi)



Oradan biri çıkacak ve paşa keyfi istedi diye faizleri düşürüp dövizi eşek arısının kovanına çomak sokup karıştırır misali dellendirecek biz "zavallılar" da sinip birgün yine güneşli günler göreceğiz diye bekleyip duracağız. Bu durumdan yararlanan para babaları mallara yaptıkları zamlarla halkı ümüğüne varıncaya kadar sömürmeye devam ediyor. Biz ise güzel günler göreceğiz diye bekliyoruz. Ne mâlum ansızın oradaki çıkıp da" bu ay faizi düşürdüm" deyip fişi çekmeyeceğinin garantisi var mı?

(Hasan Mullaoğuları)

