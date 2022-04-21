Bir Başbakan bir bakana "Artık senle çalışamam" diyor.. Geçtim Ersin Beyin kararsızlık sorununu azıcık gururunuz olsa "Bakanlığın sana kalsın"deyip istifa etmez misiniz? Bu nasıl bir davranıştır anlayabilmiş değilim

(Aytuğ Türkkan)



İstifa eden rejim değil kamu hizmetleri. Örneğin eğitim dökülüyor, özel okullar ise artıyor, devlet okullarındaki öğretmenler bile çocuklarını özele gönderiyor. Kamu Hastaneleri dökülüyor, özel hastaneler dolup taşıyor, kamudaki doktorlar bile oralarda tedavi görüyor. Elektrik üretemiyor devlet, özel santral ise durmadan para basıyor kamuya sattığı elektrikten. Velhasıl bir alemdir gidiyor. Düzen yerinde, olan kamuya oluyor. Daha doğrusu kamuda bir türlü olmuyor. Böylece elbirliğiyle özelleşiyoruz her alanda. Bunun bedeli ise çok ağır olacak kamu tamamen rahmetlik olduğunda. Ama Kamuya sahip çıkarken kamunun da üretime; doğru dürüst hizmet verme anlayışına sahip çıkması lazım. Çünkü artık denizin sonuna geldik.

(Mete Hatay)





Bardonluk haller!..

Kim ödeyecekti ki? Nigoli mi?

Hükümetler, politikaları gereği uyguladıkları fiyatlar ile devlete bağlı kurumların zarar etmesine karar verebilir ( kararın doğru olup olmadığı başka bir konu). Böyle bir durumda ilgili kuruma ödenmek üzere kurumun uğrayacağı görev zararı maliye bütçesine konur ve ödenir. Şimdi, kurumun maliyetine satışına hükümet onay vermemiş! Kurum bundan dolayı zarar etmiş ve mali mükellefiyetlerini yerine getirememiş. Önceden alınması gereken karar geç de olsa maliye bakanlığında alınmak istenmiş. Ne var bunda? Tamam, kullananın ödemesi prensibine bağlı olmayacağı için adil değil. Fakat sonuçta ödenmesi gereken yaptırılmış bir görev zararı oluşmuş! Kim ödeyecekti? Nigoli mi?

(Tuluy Kalyoncu)





Hava Durumu Ne Alaka...

Henüz Başkanlık sistemi geçmedi amma Cumhurbaşkanı uygulamaya koymuş...

Sembolik olan onama yetkisini 24 saattir Bekleten bir Cumhurbaşkanı...

Peki neden...

Havaya bakacakmış...

Allah aşkına Hükümette bir Bakan değişiminin Hava Raporu ile ne ilgisi vardır...

Ülke kaosa sürükleniyor Cumhurbaşkanı Kuzeyden esecek rüzgarı yakalamaya çalışıyor...

Bu yetki ilk önce UBP Genel Başkanına Başkan olarak UBP tabanı, sonra da KKTC Halkı Hükümet olarak Sn Sucuoğluna verilmiştir...

Cumhurbaşkanı ya da ilgili Bakan bunun neresinde...

Hele hele şimdi dönüp geriye bakıyorum da sanki de mazot, Benzin, Alkol ve en sonunda da Elektriğe bir anda bu kadar yüklenmek bilerek, programlı ve sırf Hükümeti dolayısı İle Genel Başkanı yıpratmaya Kaos yaratmaya yönelikmiş gibi geliyor bana..,

Hade ilgili Bakan, Genel Sekreter Hasipoğlu kadar etik ve sorumluk içinde davranmadı istifa da etmiyor, Peki Cumhurbaşkanının yapmak istediği ne...

Aslında Neden yasanın bu kısmı böyle yapıldı onu da anlamış değilim..

Onay isteyecekse bu iş Hükümete güven oyu veren meclisten istemesi gerekmez mi...

Merak ediyorum sadece Sarayda oturan Akıncı olsaydı bu yaklaşım farklı olurmuydu...

Neyse bu gün hava güzel, Kuzeyden esen kuzey rüzgarları da inşallah serin eser de bu kaostan çıkarız...

(Gürsel Uzun)





Yaşanan rezaleti izlerken. Amacın Reformlar yaparak ülkeyi mamur etmek değil parti içi mücadelede rakiplerini saf dışı bırakarak iktidarını sağlamlaştırmak veya partiyi ve ülkeyi ele geçirmek olduğunu gördük. Yazıklar olsun...

(Göktürk Ötüken)



