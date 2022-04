Adam yıllardır havaalanındaki taahhütlerini yerine getirmedi, gelmiş geçmiş tüm partilerin içinde olduğu hükümetler bu konuda aciz kaldı! Halk olarak sesimiz çıkmadı! Boru değil cironun %47 si !!!

Hakkını vermek lazım, elimize yüzümüze bulaştırıp yapamadığımız pandemi hastanesini 2 ayda yaptı!!!

Hepsi bitti, evine iskele yapacakmış, bütün derdimiz bu !!!

Girne’de en az 10 tane iskelesi olan Restoran (villa) sayabilirim!

Neysa bu konunun da modası en fazla 3-5 gün, sonra unuturuz!!!

Haa sahi bu kooperatiften 3 milyon çalanlar Mersinde tutuklandıydı, kaç kişinin haberi var ? Modası gecen haberlerle Kıbrıs Türkü olarak ilgilenmiyoruz!!!

O yüzden de bu meclise döne döne aynı insanları sokuyoruz !

Ne yaşarsak mustehakımızdır ...

(Hasan Gazioğlu)



Bu Aşk Daha Çok Can Yakar...

Başbakanın Allah Yardımcısı olsun...

Deyim Yerinde ise adam Bermuda şeytan üçgeninin Göbeğinde kaldı...

Memleketin Ağzına sakız olduk..

Kim yalan söylüyor diye..

Bir yahudi sözü vardır...

Bir Yalan, Bir Yalandır diye ve Bazen susmak da yalan söylemektir diyor...

Amma Kimse kurulan tezgahın ya farkında değil ya da kolayına kaçıyor...

Elektrik bu şeytan icadı ya icat şeytanın olunca, idaresi de biraz karışık oluyor...

Ancak Şeytana sorsak bu yapılanlar benim bile aklıma gelmezdi diyecektir...

Üçlü Karışım bu, Bakan, Kurum ve Sendikadan oluşan....

Peki ortak hedef ne...

Bir an önce AKSA’yı ödemek...

Bu AKSA Aşkı platonik mi ne anlayamadım gitti...

Başka...

Bakanın Daha büyük siyasi bir hedefi zaten vardır biliyoruz amma bu ortak hedef değildir...

Bu, bu günlerde popüler olan AKSA sözleşmesi olabilir mi...

Sözleşmenin anlamı konuşulanları karşılıklı verilen sözlerin Kağıda dökme şekildir bunu zaten biliyorsunuz...

Peki bütün konuşulanlar ve verilen sözler kağıda geçirilecek mi...

Hiç sanmıyorum...

Bir Başbakanı itibarsızlaştıracak kader ileri gidilebildiğine göre bu Aşk Aslı İle Keremin Aşkından Çok daha büyük bir aşk olduğu aşıkardır...

(Gürsel Uzun)



Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınması İÇİN Başbakan yazı yazdı, Cumhurbaşkanı imzalamadı. “İkna edilmesi gereken varsa et, kırılıp dökülmesin” dedi.

Başbakan ısrarlı, Olgun Amcaoğlu olmazsa, kendisi istifa edecek, bunu öne sürdü.

Üç vakte, yeni kabine açıklanır.

Özetle…

Faiz beyin de Başbakanlık yapma koşulları oluşmadı, kendisi de oluşturamadı.

Ortada ne bir ekip var, ne lider, ne Başbakana saygı, ne organizasyon.

Ha memleket?

Ne halimiz varsa görüyoruz….

(Hüseyin Ekmekçi)



“Başbakan, Maliye Bakanı’nı görevden alıyor mu” diye sordum, iyi bir kaynağa… “Muhtemelen, Saray’a gidecek ve istemiş de olmamış gibi bir mizansen yaratacak” dedi!

Hani sanki bir “meydan okuma” görüntüsü karşılıklı, yalana batmış bir ”iktidar” sahnesinde!

Daha yeni çıkmışlardı sandıktan, güya “güçlü.”

Ve bu ay elektrik faturaları ne kadar gelecek, Türk Lirası daha ne kadar eriyecek, maaşlar nasıl ödenecek ve hayatlarımız nasıl bir sefaletle sürecek bilinmezken…

(Cenk Mutluyakalı)