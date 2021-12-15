

Ne maraz edersiniz yahu tüp gazı 200TL yapın olsun bitsin zaten alıştınız 30 TL 40TL birden zam yapmaya hayır hayır ironi yapmıyorum gerçek bu artık yağlama veya grassolamaya gerek kalmadı geldiği gibi dümdüz gider.

(Hasan Mullaoğulları)



Akaryakıt Lefkoşa kontenjan adayım.

Tüpgaz Mağusa kontenjan adayım.

Ekmek Girne kontenjan adayım.

Süt iskele kontenjan adayım.

Et Omorfo kontenjan adayım.

Lefke'de tabanı serbest bıraktım.

Liste dışında kalan ürünlerde aday olan ürünler kadar değerli ve gazıktır. Gücenme darılma yok...

(Göktürk Ötüken)



Ya ‘TL’ni al git ülkemden ya da bırak, ekonomiyi uzmanlar yönetsin, Türkiye’de bu işi bilen insan kaynağı vardır, “ben imamım, ekonomiden ne anlarım” diyebilmenin de ayıbı yoktur ayrıca…

Ne inat, ne kibir, ne iflah olmaz bir hırs ve ihtiras bu böyle…

Bedelini ödüyoruz, hiçbir etkimiz olmayan bir siyasetin!

(Cenk Mutluyakalı)



Faiz Sucuoğlu Sterling kurunu 12'ye sabitleyecekmiş. Tufan Erhürman hoca Euro'ya geçirecekmiş, Kudret Özersay her genç bireye bir sosyal konut vaad ediyor yaklaşık 500.000 konut. Diğer siyasi parti liderlerini merak ediyorum. Uzayda arsa dağıtacak olan var m?

(Orhun Karagözlü)



Yaşayarak öğrenmek, bedeli en yüksek öğrenme biçimidir. Ama en kalıcı olanıdır ve getirisi en yüksek olandır. Tecrübedir getirisi… ve tecrübeyi yaşamaktan başka edinme yolu yoktur…

(Emirali Tatlıdil)



Tüp Gaz için biçilen değer 180 TL.

Bakanlar Kurulu onayına sunuldu.

Halen daha bakır çukur, sıra, oy, yer, kontenjan kavgasına devam mı?

(Hüseyin Ekmekçi)



Secimler için cidden tek başına iktidar vay şöyle oy alırız böyle oy alırız; hiç kimse bunun hayalini dahi kurmasın.. Bu sene partilere mühür kırılacak.. karma oy artacak..o da 'aman bu memleket düzelmez bari işime yarayacak adamları seçeyim onları destekleyeyim' gayesiyle olacak..Kafası çalışan sorgulayan oy kıtası olmayan kitlelerin oyları belirleyecek gidişat. Bu zamlarla bu basiretsiz tutumla memleketin marketine tüpçüsüne benzin tedarikçisine sesini duyuramayanlara sağlam ses verecekler!!Birçok insanla konuşuyorum.. yazıyorlar da paylaşıyorlar da.. Vatandaşın sesine kulağını tıkayan ne iktidar ne muhalefet hiç büyük hayaller kurmasın derim!!!

(Bala Kayadelen)

