Kıbrıs'ın Kuzeyinde Ocak 2022 de seçim olacakmış ve biz sandığa gidip oy vereceğmişiz.

Peki neden?

(Hasan Mullaoğulları)



Yeni dönemde Turizm bakanlığına ihtiyaç yok. Bakanlar kurulunda boşuna yer kaplamasın, çünkü kuzeye gelmek mümkün değil. Geçiş vermeyen “sınırlar” yaratıp, saatlerce işkenceye dönüşen bir kontrol sistemi maalesef ilkellikten başka bişey değildir. Ve biz ilkeliz. Gerek turistlerin gerekse güneyde kalıp günü birlik geçecek olanlar 1 km yolu 1 saatte aşabiliyorsalar bu ülkede turizm, ekonomi falan filan işte. İlkeliz işte!

(Okan Dağlı)



Ulusal Birlik Partisi'nde 80 kişi milletvekilliği için aday adayı.

25 Bin TL'den 2 Milyon TL müracaat parası ödendi.

Parti güzel gelir da sağladı.

Kazanan 50 kişi 25 Bin TL daha ödeyip yola devam edecek.

Yani 1 Milyon 250 Bin TL daha UBP kasasına girecek.

Maliyeye güzel vergi da girmesi lazım tabii

Böyle zamanda, böyle, böyle bir girişim ilginç.

Sonuna kadar devam edcekseniz 50 Bin TL ödeyeceksiniz..

Kazananlar bunu 3 ayda telafi edecekler alacakları maaşla ama kaybedenler bir bardak su içecek..Helal!

(Necati Özsoy)



APTALLIK TEHLİKELİDİR!

İtalyan düşünür Carlo M. Cipolla insanları dörde ayırır.

SAFLAR: Yaptıklarından kendisi zarar eder, toplum kazanır.

ZEKİLER: Yaptıklarından hem kendisi, hem toplum kazanır.

HAYDUTLAR: Yaptıklarından toplum kaybeder, kendisi kazanır.

APTALLAR: Yaptıklarından hem kendisi, hem toplum kaybeder.

APTAL KİMDİR? Hiçbir çıkarı olmadığı, hatta kendisi de zarar gördüğü halde, yaptıklarıyla başkasına ve topluma zarar veren kişi.

Haydutlar bile APTALLAR kadar zararlı değildir. Çünkü haydutlar en azından kendileri kazanır.

(Hüseyin Arca)



Bu seçimde sadece hizmet alacağıma inandığım.. vizyoner ve halkçı bakan Kıbrıs kültürüne sahip çıkabilecek kimseye râm olmadan yaşamamızın önünü açacak.. gençlere fırsat veren liyakati getireceğine inandığım parti ve adaylarına oy vereceğim.. Ayy bu iyi insan bu iyi adam,kadın dur şuna da oy vereyim dönemi bitmiştir.. Zaman geçiyor biz yerimizde sayıyoruz.. Umut ve mut bizim hakkımız.. şu güzel memlekette insan gibi yaşamak da en doğal hakkımız.. Yazık her günümüz yeni bir kriz yeni sorunlar yeni kaoslar..bu geçen zamanlarımızın da telafisi yok..

(Bala Kayadelen)



Boykot :

1.Geçim derdini bitirecek mi?

2.Kıbrıs konusunda görüşmelerin önünü açacak mı?

3.Sistemi değiştirecek mi?

4.Yargı bağımsızlığını garanti altına alacak mı?

5.Partizanca işe alımları durduracak mı?

6.Ülkemizi daha demokratik yapacak mı?

7.Çevre daha fazla korunacak mı?

8.Asgari ücretle çalışanların durumunu iyilişetirecek, vatandaşın alım gücünü daha da yukarı çekecek mi?

9.Vatandaşlık sorununu bitirecek mi?

10.Sağlık ve eğitim sistemi daha iyi duruma gericek mi?

Buna cevabım koca bir HAYIRDIR.

O zaman ne işe yarayacak bu BOYKOT ?

(Hüseyin Öztörel)

