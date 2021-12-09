Karar vermekte zorlanıyorum…

Boykotçular ve boykot etmeyinciler mi birbirinden daha çok nefret eder?

Yoksa aşı olun deyenler ile aşı karşıtları mı birbirinden daha çok nefret eder?

(Mehmet Ekin Vaiz)



Trodos’a kar yağdı. Her yıl konvoylar halinde kar görmeye koşan Kıbrıslı Türk’ler bu döviz artışından ve pahalılıktan sonra oraya giderse ‘alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi’ türküsünü söyleyerek döner.

(Songuç Kürşad)



Maaşı akşam aldım bugün bitti geriye kalan 20 gün napacayk acaba asgari ücretliler uyuyun daha siz

(Halil Akkor)





İnsanların yokluktan organlarını satışa çıkardıkları bir dünya!!Korkunç kötü zamanlar..Dünya iyi bir yer değil..ve üzgünüm ve kahroluyorum ki insanların arasında da kötülüğün en karasına sahip korkunç yaratıklar var!!!Allahım kötüyle karşılaştırmasın.



(Bala Kayadelen)



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, dört kişilik bir ailenin aç kalmamak için ayda 4 bin 324 Türk Lirası harcaması gerektiğini duyurdu. Bu insanca yaşamak için harcanması gereken miktar değildir; açlıktan ölmemek için harcanması gereken miktardır.

İsterseniz, daha başka hesaplamalar da yapabilirsiniz. Kedicikler gibi sadece ekmek ve sütle yaşayacağınızı düşünerek, günde dört adet somun ekmek ve iki kutu süt alabilmek için gerekli para miktarının 1000 TL’yi aştığını göreceksiniz. Barınma, eğitim, ulaşım veya sağlık harcaması yapmaya kalktığınız zaman zaten bitmişsiniz demektir.

VERGİ ALT SINIRI

Böyle durumlarda insanlar, devletin kendilerine yardım etmesini beklerler. Örneğin sağlık harcaması yapmak yerine, kolaylıkla başvuracakları bir hastanede muayene ve tedavi olmayı hayal ederler... Çocukları mahalle ilkokulunda iyi bir eğitim alabilmelidir. Yoksulluktan kurtuluşun etkili bir yolu olarak çocuklarına iyi bir eğitim vermeyi düşünürler.

KKTC’de bunların hiçbiri yoktur... Tam tersine, ailenizi geçindirmek, açlıktan kurtarmak için kazanmaya çalıştığınız paradan vergi almayı planlayan bir devlet vardır.

(Hasan Erçakıca)



Savaş kapımızda mı?

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a giderken, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Savunma Bakanı İran’a, Mossad Başkanı da ABD’ye hareket etmiş ve CIA yetkilileri ile durum değerlendirmesi yaptı. İran, atom bombası yapmak için hazırlıklarını %65 tamamladı. %90 oranında tamamlarsa atom bombası hazır olacakmış. İsrail buna şiddetle karşıdır ve sürekli bombalayacağını duyuruyordu.

Suriye Dışişleri Bakanı geçtiğimiz akşam İran’dan dönüp, uçağı piste tekerleklerini koyduğu 01.32 raddelerinde İsrail uçakları, ARBAS gemisi ile getirilip Hizbullah’a verilecek olan İran yapımı füzelerin bulunduğu, Suriye’nin Lazkiye Limanını bombaladı.

Rus üssü Humeyin, Lazkiye Limanına 25 Km. bir başka Rus üssü Tartus’da 50 Km uzaklıktadır. İlginçtir, erken uyarı sistemleri ve S 400 gibi hava savunma sistemleri ile öğünen Rusya ve destek verdiği Suriye’nin, bu saldırıdan haberi bile olmadı. İsrail geldi bombaladı ve gitti.

İsrail Kıbrıs’ın burnunun dibinde. İran veya Rusya bu saldırıya karşılık verirse, bizim bundan etkilenmememiz söz konusu olmaz. Üstelik Ağrotur ve Dikelya’daki İngiliz üsleri ile Baf’ta olduğu söylenen Fransız üssü buradaysa, bir savaşta bizim bu savaştan etkilenmememiz mümkün değil. Kaldı ki, Taşkent yakınlarına düşen S 300 füzesi de bunun ispatıdır.

Gözlerimizi erken seçim sandığından çevirip, bölgemize de bir baksak sanırım hiç fena olmayacak.

(Taner Ulutaş)



