Hayırlısı ile bir seçim sürecine girdik öncelikle yarışa katılacak tüm adaylara başarılar dilerim ama ne yazıkki dünya da ve onla birlikte ülkemizde yaşanan ekonomik infial kimsenin umrunda değil burdan üzülerek belirtmek isterimki hangi parti olursa olsun yasam için gerekli olan tedbirleri almazsalar ülke hergeçen gün yokluğa gidecek ve parayla bile ürün alınamayacak hale gelecektir buna bağlı olarak biran önce gerekli önlemleri halkımız icin alamaya davet ediyorum bu ülkede birtek sermaye yoktur herşey sermayenin istediği gibi olmamalıdır bu ülkede binlerce insan vardır ve insan gibi yasamak onlarında hakkıdır

Akaryakıtta 10 TL’yi gördük. Dolar 14, Euro 16, Sterlin 18 TL… Bu ülke insanı bunla nasıl mücadele edecek? Dar gelirli, orta direk falan kalmadı. Topyekün “karın tokluğuna” mesai yapıp, evde de ısınmadan uyumaya mahkum edildik

Gaza henüz zam gelmedi, gelecek. Elektrik ücretlerine Kıb- Tek henüz zam yapmadı, yapacak. Marketlerde fiyatlar her gün değişiyor. Süte zam geldi, ekmeğe zam gelecek. Dövizde dalgalanma, evlerimiz içerisinde ise Tsunami var. Bilirsiniz Tsunami nedir?

Yapayalnızız. Şu anda KKTC’de bir ekonomi yönetimi falan yok. Nedir bizde ekonomi yönetimi bilirsiniz? Her şeyin fiyatı hesaplanır, dönülüp ona göre zam yapılır. Ama gücün yeter alasın, gücün yeter ödeyesin? Kimsenin umurunda değil, altında kalanın boynu kopsun

Maalesef altında kalan kalana. “Maliyet hesabı, düşük kar, fiyat aha budur…” İşçi durdurmalar başladı. Türkiye’de yeni asgari ücretle birlikte zanaatkarlar da oraya doğru göçe başlıyor. Biz de sorunlarımızı çözmek için siyasetten medet umarız.

Artı, KKTC halkının derdi ile dertlenen, sorunu ile kederlenen bir Türkiye de yok. Türkiye “Ne haliniz varsa görün da bakarık” moduna almış kendini. Hamaset, din ve milliyetçilik temelinde bir politika devam ederken, ekonomiyle ilgili zırnık adım yok

Türkiye’nin fakir ili gibiyiz. TL kullanıyoruz ama üretim yok, alt yapı yok, yol yok, su yok… Olanı da verimli kullanamıyoruz. Üretiyoruz ama ihracat yapamıyoruz. Üretiyoruz ama iç piyasada tüketemiyoruz. Bir ekonomik model olduğu söyleniyor ama kimse görmüyor

Bunun adı iflas. Bunun adı batmak: Bunun adı yerlerde sürünmek. Bunun adı çaresizlik. Bunun adı YALNIZLIK… Yapayalnızız derken kastettiğim bu. Sorunlarımızı çözmek için uluslararası bir camia da yok. Pandemide yanımızda olan Türkiye, Ekonomiye dönüp bakmıyor artık

Memleket ekonomik olarak batmış durumda... Ama bizim hükumetin tek derdi seçim ve aşı..

Aşılı olunca ne oluyor yani? İnsanlar Hasta olmuyorlar mı yoksa hastalığı bulaştırmıyorlar mi?

Aşı sadece insanın kendisini korur. Çevresindekilere bir faydası yoktur. Ben iddia ediyorum ki aşılı olup da test yaptırmadan her yere girip çıkanlar yüzünden bu hastalık bu kadar yayılmaktadır.

Aşılı veya aşısız, her kişi 3 günde bir test yapmalı ve bu test de ücretsiz olmalıdır.

Katar ile görünen imzalar atıldı peki ya ardındakiler.. off the record yapılan anlaşmalar.. yapılmadı mi dersiniz?!!Ayy cok iyimsersiniz diyeyim o zaman!!

Bu topluma en büyük 2’nci kötülüğü edenler “Hepsi aynıdır”, “ben seçimi boykot edeceğim” deyenlerdir.

Yanlış anlamasınlar beni ama hepsi da mücadeleden kaçanlardır. Bana göre mücadeleden korkup, seçim günü fare deliğine saklanan, çakma solculardır. Çakma işde..

Euro ya da stabil bir para birimine "nasıl geçilemeyeceğini" yeterince tartıştıysak, artık nasıl yaparız diye konuşsak diyorum. Bakınız, son zamanlarda okuduklarımın en iyisini, dünyanın parasını yönetmiş, sayısız akademik çalışması olan Prof. Mete Feridun yazdı.

"Çünkü benim için euroya geçiş demek sadece para biriminin değişmesi demek değil, euro benim için para biriminden çok AB'yi, AB'nin değerlerini, rekabeti, bilgiyi, kültürü, dünyaya açılmayı, dünyadan kopuk yaşamak zorunda olmamayı, AB vizyonunu, adadaki çözüm vizyonunu devam ettirmeyi ve dünya ile kucaklaşma ümidimizi kaybetmemeyi sembolize eder."

(Erkut Şahali)